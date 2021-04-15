Bakan Selçuk uyardı: Lüften kurallara uyalım

“Sizlere burada, ne yüz yüze eğitime başladığımızda duyduğumuz sevinci ne uzaktan eğitimi etkin bir şekilde sürdürebilmek için verdiğimiz çabayı ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de “Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz” derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkânı var. Bir milyon öğretmenin ve 18 milyon öğrencinin duygularını bir cümleye sığdıramıyoruz. Yine de deneyeceğim: Lütfen, ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım; hepimiz, hepimiz ve hepimiz...”