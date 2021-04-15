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HaberlerEğitim HaberleriBakan Selçuk uyardı: Lüften kurallara uyalım
GeriEğitim Bakan Selçuk uyardı: Lüften kurallara uyalım
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Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 15.04.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk uyardı: Lüften kurallara uyalım

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Bakan Selçuk uyardı: Lüften kurallara uyalım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeniden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bakan Selçuk “Ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım” diyerek şunları söyledi:

“Sizlere burada, ne yüz yüze eğitime başladığımızda duyduğumuz sevinci ne uzaktan eğitimi etkin bir şekilde sürdürebilmek için verdiğimiz çabayı ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de “Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz” derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkânı var. Bir milyon öğretmenin ve 18 milyon öğrencinin duygularını bir cümleye sığdıramıyoruz. Yine de deneyeceğim: Lütfen, ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım; hepimiz, hepimiz ve hepimiz...”

 

Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime verdiğimiz bu aranın son olmasını yürekten diliyorum
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime verdiğimiz bu aranın son olmasını yürekten diliyorum
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