Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime verdiğimiz bu aranın son olmasını yürekten diliyorum

Bakan Selçuk, COVİD-19 salgını nedeniyle 8’inci ve 12’nci sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan Perşembe gününden itibaren TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla uzaktan eğitime geçileceğini söyledi.

VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ UZAKTAN EĞİTİMİ İŞARET ETTİ

Tüm dünyanın salgınla mücadeleden yorgun düştüğü bir dönem yaşandığına dikkati çeken Selçuk, “Hepimiz önceliği sağlığımıza verdik ve sağlığımıza odaklandık” ifadesini kullandı. Yaşanan salgının ülkedeki seyrinin, eğitimle ilgili alınan kararları doğrudan etkilediğini vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

“Vaka sayıları azaldığında okullarımızın kapılarını yüz yüze eğitim için açıyor, risk gördüğümüz dönemlerde uzaktan eğitime geçmek durumunda kalıyoruz. Yüz yüze eğitime başlayabilmek için büyük bir çaba göstermiş, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin kıymetli dikkatleriyle çocuklarımıza okullarımızın kapılarını açabilmiştik. Ancak ülke genelinde vaka sayılarındaki artış, bir kez daha yüz yüze eğitime ara vermemiz ve uzaktan eğitime geçmemiz gerekiyor”

ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar neticesinde okulların ilkokul kademesindeki sınıflarında uzaktan eğitime geçerek, yüz yüze eğitime bir kez daha ara verileceğini belirten Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Fırsat adaletinin sürdürülebilmesi için sınav yılında olan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitime devam edecekler. Yüz yüze eğitime devam edecek ve uzaktan eğitim verecek tüm meslektaşlarıma özverili çalışmaları ve dikkatleri dolayısıyla sonsuz teşekkür ediyor. Yüz yüze eğitime verdiğimiz bu aranın son olmasını yürekten diliyorum. Uzaktan eğitim sürecinde alternatif sistemlerimizle öğrencilerimizin yanında olacağız. TRT EBA kanallarımızda günde 3 tekrarla ekrana gelen ders yayınlarımız, EBA internet platformundaki canlı derslerimizle, EBA destek noktalarımızla, kaynak desteklerimizle her bir öğrencimize ulaşmaya devam edeceğiz.

YENİDEN OKUL BAHÇELERİMİZ ŞENLENECEK

Velilerimize rica ediyorum. Çocuklarımıza lütfen iletelim, okullarımız onlarındır, öğretmenlerimiz her zaman yanlarındadır. Bu süreci birlikte yönetiyor, birlikte omuzluyoruz ve birlikte atlatacağız. Öğrencilerimiz yeniden okullarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşacaklar ve yeniden okul bahçelerimiz onların sesleriyle şenlenecek. Ancak şimdi onların da gayretine, onların da sabırlarına ihtiyacımız var.