Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime katılım yüzde 80’nin üzerinde

"Okulların açılmasıyla birlikte anlık olarak bu süreci takip ediyoruz. Bu çerçevede okullarımıza devam noktasında yüzde 80’lerin üzerinde bir katılım var. Ortaokulda yüzde 76’ların üzerinde liselerde yüzde 70 civarında yüz yüze eğitime öğrencilerimiz geliyor.

Elbette üzücü bir şekilde izliyoruz gelişmeleri ancak okula katılımın arttığını gösteriyor istatistikler. Önceliğimiz yüz yüze eğitim. Ancak OECD ülkeleri arasında okulların en çok kapalı olduğu ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Sağlık önceliğimiz prensibinden kaynaklanan bir yaklaşım bu. Valilerimiz her ilin kendisine özgü kararlar alıyor. Emek veren valilere, ekiplere teşekkür ediyorum. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor.

Her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime katılım koşullar oluşsun. Önceliğimiz yüz yüze eğitim. Salgın koşullarında okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda okulların kapalı olduğunu görüyoruz. Bu zor günlerde bir teşekkürümüz de velilerimize. Öğretmenlerimizle birlikte yoğun bir işbirliği içinde. Bunun farkındayız ve elimizden geleni desteği sağlamak istiyoruz.

Okullarla ilgili anlık olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile irtibattayız. Ortaya çıkan verileri de zamanı geldiğinde kamuoyuyla da paylaşıyoruz."