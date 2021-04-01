Bakan Selçuk: Meslektaşlarıma müteşekkirim

Bakan Selçuk, bu hafta Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan fizik öğretmenliği il zümre başkanları ve fizik öğretmenleriyle buluşup salgın döneminde uzaktan ve yüz yüze eğitimle ilgili deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı. Daha sonra konuk olduğu Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenciler, Selçuk ile dünya ve Türk müziğinin en güzel örneklerini, görsel sanatlardaki çalışmalarını paylaştı. Selçuk, öğrencilere TRT EBA ekranlarında program davetinde de bulundu.

MESLEKTAŞLARIMA MÜTEŞEKKİRİM

‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ kapsamında fizik öğretmenleri ile bir araya gelen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın döneminde olağanüstü bir çaba gösteren meslektaşları sayesinde her bir öğrenciye rahatça ulaşabildiklerini söyledi. Selçuk, “Burası bizde diyen her arkadaşımız, aslında çocuklarımızın bir emanet olduğu bilinciyle hareket ediyor ve ülkemizin eğitim ihtiyacı konusunda elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Hepinize müteşekkirim.” dedi.

SAĞLIK ÖNCELİĞİMİZ

Karaman’da fizik öğretmeni Ahmet Yüzbaşıoğlu’nun kızının “Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde” isteğini dile getirmesi üzerine Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

“Ben de istiyorum okulların tamamıyla açılmasını ama emin olun, kontrollü devam etmek istediğimiz için, öğretmenlerimizin, sizlerin sağlığını düşündüğümüz için tedbirle, güvenle atıyoruz adımlarımızı. Sağlık önceliğimiz, koşullar izin verdikçe tüm evlatlarımızı yüz yüze eğitimde okullarına kavuşturmak isteriz. Her bir öğrencimize ulaşacağımız destekleme programımızı da çok yakında sizlerle paylaşacağız.”

FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇALIŞMALARI BEĞENİYLE KARŞILANDI

Şanlıurfa Harran’da fizik öğretmenliği yapan Burcu Türkkan, mekatronik mühendisliğinde yüksek lisans yaptığını ve okulda robotik sınıfı açtığını anlattı. Bu sınıfta robotlar ürettiklerini dile getiren Türkkan, fizik derslerinde kullandığı web.2 araçları ve oyunlarla öğrencilerin derslere olan ilgisinin arttığını anlattı.

Mardin’de öğretmenlik yapan Orhan Kesim’in TRT EBA’da fizik dersleri veren öğretmen Ahmet Nuri Akay’ın anlatımlarının çok sevildiğini söylemesi üzerine Selçuk:

“Ahmet Nuri Hoca fizik konusunda hem bilimsel hem teorik anlamda çok derin bilgisi olan hem de işin pratiğini anlatma noktasında çok büyük becerileri olan bir hocadır.” değerlendirmesini yaptı.

Fizik öğretmenleriyle buluşmasının ardından “Ziya Öğretmen Bizim Okulda” programı ile Eskişehir Atatürk Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne konuk olan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; öğrenci, öğretmen ve idarecilerle sohbet etti. Buluşmada müziğin de önemli bir yeri vardı. Genç sanatçılar, klasik Batı müziğinden Anadolu’nun türkülerine, zeybeklerine uzanan bir müzik ziyafeti sundular. Öğrenciler, tutkuyla bağlı oldukları sanat dalarını mesleğe dönüştürmek için tercih ettikleri Güzel Sanatlar Liselerinde aldıkları eğitimi, öz geçmişlerini ve geleceğe dair hedeflerini Bakan Selçuk ile paylaştı. “Ben öz geçmişleri çok seviyorum. Ama öz geleceğinize ne yazdığınızı çok önemsiyorum.” diyen Bakan Selçuk şöyle devam etti:

“İçinizdeki cevheri mücevhere dönüştürmek öğretmenlerimizin ve anne babaların desteğiyle oluyor. Siz yılmadan çalışırsanız bunun hakkını vermek de bizim sorumluluğumuz altında. Yeteneklerinizle tüm dünyaya sesinizi duyurmanız mümkün. Çıtanız bütün dünya.”

BAKAN SELÇUK’TAN ÖĞRENCİLERE EBA TV’DE PROGRAM DAVETİ

Öğrencilerin yerel kültürümüzün tınılarını evrensel olarak yorumladıkları eserleri çok beğendiğini belirten Selçuk, onları EBA Televizyonu’nda bir programa davet etti. Yazdıkları öyküler, yaptıkları resimlerle pek çok yarışmada dereceye giren öğrencilere emek veren tüm meslektaşlarına teşekkür eden Selçuk:

“Güzel sanatlar liselerimiz sayesinde sizler üniversite eğitimi öncesinde istediğiniz profesyonel eğitimi alabiliyorsunuz. Ben sizlerle yaptığımız bu görüşmeyi sanatla buluşma olarak algıladım. Sizlerin sayesinde sanatın inceliklerini güzelliklerini paylaşma fırsatımız oldu.” dedi. Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Bakan Selçuk’a kara kalemle resmettikleri portresini hediye etti. Öğrencilerin bir sürprizi daha vardı. Yaptıkları Yunus Emre heykelini “Ziya Öğretmen’imize UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı Hatırası” notuyla takdim ettiler. Hediyenin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi’nin Türkiye’ye yakışan güzel işlerinden dolayı tebrik etti.