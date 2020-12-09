Bakan Selçuk: Okullar açılsın denirse biz hazırız  

Önceki akşam A haber kanalına konuk olan Bakan Selçuk, salgın döneminde yapılacak sınavlarla ilgili farklı yaklaşım sergileyeceklerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bu kararları alırken kırk kere ölçüp, bir kere biçiyoruz. Eğitim sisteminin uzun vadeli, orta vadeli hedeflerini dikkate alarak kararlar veriyoruz. Biz bunu şahsi olarak masa başında veremeyiz. Yetkimiz olsa bile hakkımız yok. Çünkü bu milletin geleceği ile ilgili bir konu.

ESNEK DAVRANMAK DURUMUNDAYIZ

Son sınıfta üniversite sınavına girecekler, zaten hep rapor alıp evde kalmayı tercih eden çocuklarımızdı. Ama bu sene öğretmenlerle buluşmada biraz sıkıntımız var. Kaynak konusunda akademik destek yazılımı ile televizyonlardaki hafta sonundaki konu anlatımları, soru çözümleri var televizyonda. Orada işlenmeyen hiçbir konu yok ki sınavda sorulacak olsun. Biz önümüzdeki süreci de bilmiyoruz. Ocakta, martta, nisanda ne olacak? Biz mevcut duruma göre heyetimizle karar bir aldık. Bu karar orta vadede, uzun vadede Türk eğitim sisteminin büyük bir soruna girmesini engellemeyi planlayan bir şey. Şu anda tüm müfredattan sorumluyuz ama olağanüstü durumlar olur, başka süreçler yaşanır... Biz her zaman olduğu gibi esnek davranmak durumundayız.

OKULLARIN AÇILMASI İÇİN ‘4 OCAK’ İYİMSER BİR TAHMİN

Salgının bir düşüş eğilimine girdi ancak bu henüz yeterli değil. 4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız.

RİSKİ GÖRDÜĞÜM ANDA FREN YAPIYORUM

Yarın okul açılsın denirse, biz her şeye hazırız. Ancak risk varsa biz orada yokuz, geri duruyoruz. Çözüm varsa hemen ileri atılıyoruz, asla geri durmuyoruz. Sistemi çok daha iyi yürütebilelim diye yüz yüze eğitime geçmeyi arzu ediyoruz ama ne kadar isteğim, arzum olursa olsun riski gördüğüm anda da en yüksek seviyede freni ben yapıyorum. Bu konularda bilim insanlarıyla sürekli istişaredeyim."

ÖĞRENCİLERİN GERİDE KALMAMASI İÇİN ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ

Öte yandan UNESCO Türkiye Milli Komisyonunin çevrimiçi yapılan 5’inci Büyük Buluşması’na katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizler çağa ayak uyduran bir yaklaşımla, bir sistemle de çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasını bu noktada çok önemsiyoruz ve gayretlerimiz bu yönde. Salgını önlemek için mart ayında tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verdik. Salgın öncesinde hazırlanmış olan birtakım projeler, öngörüler çerçevesinde bu süreci daha kolay atlattık diyebilirim. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) bu anlamda çok önemli bir katkı sağladı. Kurulan televizyon kanalları ve diğer araçlar, basılı eğitim araçları vesaire, bunların hepsi uzaktan eğitimi destekledi. MEB olarak temel paradigmamız olan ‘Eğitimde Fırsat Adaleti’ prensibini uzaktan eğitimde de önceledik ve öğrencilerimizin geride kalmaması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.