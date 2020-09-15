Bakan Selçuk öğretmenler odasında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğretmenlerle yaptığı bir toplantıya ait fotoğrafı paylaştı. Bakan Selçuk paylaşımında, şunları söyledi:

"Okullarda, öğretmen odalarında, canlı sınıflarda; birinci sınıfları okutacak öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizleyim. Ne büyük bir ekip olduğumuzu, salgında eğitimi nasıl büyük bir gayretle omuzladığımızı her gittiğim okulda yeniden anlıyorum. Hep söylediğim gibi iyi ki varsın öğretmenim."