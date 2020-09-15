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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk öğretmenler odasında

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Bakan Selçuk öğretmenler odasında
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylülde yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul birinci sınıf öğretmenleriyle bir araya geldiklerini belirtti. Selçuk, "Ne büyük bir ekip olduğumuzu, salgında eğitimi nasıl büyük bir gayretle omuzladığımızı her gittiğim okulda yeniden anlıyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğretmenlerle yaptığı bir toplantıya ait fotoğrafı paylaştı. Bakan Selçuk paylaşımında, şunları söyledi:
"Okullarda, öğretmen odalarında, canlı sınıflarda; birinci sınıfları okutacak öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizleyim. Ne büyük bir ekip olduğumuzu, salgında eğitimi nasıl büyük bir gayretle omuzladığımızı her gittiğim okulda yeniden anlıyorum. Hep söylediğim gibi iyi ki varsın öğretmenim."

Bakan Selçuk birinci sınıf öğretmenleriyle görüştü
Bakan Selçuk birinci sınıf öğretmenleriyle görüştü
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