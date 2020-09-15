Bakan Selçuk öğretmenler odasında
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylülde yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul birinci sınıf öğretmenleriyle bir araya geldiklerini belirtti. Selçuk, "Ne büyük bir ekip olduğumuzu, salgında eğitimi nasıl büyük bir gayretle omuzladığımızı her gittiğim okulda yeniden anlıyorum" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğretmenlerle yaptığı bir toplantıya ait fotoğrafı paylaştı. Bakan Selçuk paylaşımında, şunları söyledi:
"Okullarda, öğretmen odalarında, canlı sınıflarda; birinci sınıfları okutacak öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizleyim. Ne büyük bir ekip olduğumuzu, salgında eğitimi nasıl büyük bir gayretle omuzladığımızı her gittiğim okulda yeniden anlıyorum. Hep söylediğim gibi iyi ki varsın öğretmenim."
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