Bakan Selçuk birinci sınıf öğretmenleriyle görüştü

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

“Bugün birinci sınıf öğrencilerimizi okutacak olan öğretmenlerimizle birlikteydim. Onları dinledim, süreci nasıl yöneteceğimizi konuştuk. En kısa zamanda Türkiye genelindeki tüm birinci sınıf öğretmenleriyle görüntülü görüşeceğiz. Bu büyük ekibin her üyesiyle beraberiz, birlikteyiz.”