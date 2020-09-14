Hürriyet Eğitim
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Bakan Selçuk birinci sınıf öğretmenleriyle görüştü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğretmenleriyle görüşerek sürecin nasıl işleyeceğini konuştu. Bakan Selçuk, ülke genelindeki tüm birinci sınıf öğretmenleriyle görüntülü görüşeceğini söyledi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:
“Bugün birinci sınıf öğrencilerimizi okutacak olan öğretmenlerimizle birlikteydim. Onları dinledim, süreci nasıl yöneteceğimizi konuştuk. En kısa zamanda Türkiye genelindeki tüm birinci sınıf öğretmenleriyle görüntülü görüşeceğiz. Bu büyük ekibin her üyesiyle beraberiz, birlikteyiz.”
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