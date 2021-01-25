Açıköğretim okulları sınavlarına internet desteği

Açıköğretim okullarının çevrimiçi düzenlenecek 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ve ikinci dönem sınavlarıyla ilgili detaylar belli oldu. Bu kapsamda, açıköğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta başlayacak ve 1 Mart saat 23.59'a kadar çevrimiçi yapılacak. Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için çevrimiçi sınav sistemi, bir gün süreyle açılacak. Açıköğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavları ise 25 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart saat 23.59'a kadar çevrimiçi düzenlenecek. Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için çevrimiçi sınav sistemi yine bir gün açılacak.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek çevrimiçi sınavlara, açıköğretim okulları öğrencileri, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi'nin ‘http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx’ internet adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle katılabilecek. Öğrenciler, çevrimiçi sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar gibi araçlarla katılabilecek. Çevrimiçi sınavlara ait detaylı bilgi ve örnek sınav uygulamasına yönelik videolar açıköğretim okulları internet sitesinden paylaşılacak. İnternet erişimi olmayanlara, özel durumları dolayısıyla önceki sınavlarda sınav tedbir uygulaması olan öğrencilere ise istemeleri halinde gerekli destek sağlanacak.

Birinci dönem ve ikinci dönem sınavları arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavları için ilk kayıt işlemleri yapılmayacak. Sistemde kayıtlı öğrencilerin ikinci dönem sınavları için kayıt yenileme işlemleri bakanlık tarafından herhangi bir ücret alınmaksızın otomatik yapılacak. Açıköğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı üçüncü dönem sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı e-Sınav salon sayılarının yeterli olması halinde e-Sınav salonlarında yapılacak.