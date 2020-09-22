6 ay sonra ilk ders zili

Yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos’ta başlatılmıştı. Dün sabah da okullara giden minik öğrenciler hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyarak ilk yüz yüze derslerini yaptı.

İSTEMEYEN GÖNDERMEDİ

Öğrencilerin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu olmadığı için isteyen veliler çocuklarını okula göndermeyip uzaktan eğitime devam etmesini sağladı. Okulların yüz yüze eğitime açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül’de gerçekleştirilecek uyum programı için okulöncesi ve ilkokul 1’inci sınıfa başlayanlar okula bir gün gidecek.

DERSLER 30’AR DAKİKA

Uyum haftasında öğrencilerin okula hangi gün geleceğine okul yönetimleri karar veriyor. Yani hafta boyunca öğrenciler okullara gruplar halinde gitmeye devam edecek. Dersler, okulöncesi için 30’ar dakikalık beş etkinlik saati, ilkokul 1’inci sınıflarda ise 30’ar dakikalık beş ders saati ve aralarda 10’ar dakika teneffüs olarak yapılacak.

HAFTAYA 2 GÜN OKUL

Teneffüslerde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılıyor, öğretmenlerin kontrolünde temassız oyunlar oynanıyor. Uyum haftasından sonraki 3 hafta, haftada iki gün her biri 30’ar dakikalık beş ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında yine 10’ar dakikalık teneffüsler olacak.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ MASKE

Önümüzdeki üç hafta boyunca okula gelen tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği verilecek. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeler, mesleki eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinde üretilerek okullara ulaştırıldı.

ATEŞLER ÖLÇÜLDÜ

Yüz yüze eğitimin başladığı 21 Eylül öncesinde, ülke genelinde tüm okullar virüs ve mikroplara karşı dezenfekte edildi. Öğrenci, öğretmen ve personel için gerekli hijyen malzemeleri ile dezenfektanlar temin edildi. Tüm okullarda ateşölçer bulundurulması sağlandı.

AŞI AİLE HEKİMLERİNDE

Her yıl okulların açılmasıyla beraber bir yıl içerisinde sınıflarda yapılan çocukluk çağı pekiştirme aşıları, COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl ilk kez Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yapılacak. Türkiye genelindeki yaklaşık 5 milyon ilköğretim 1’inci sınıf ve 8’inci sınıf öğrencisinin 3 ay içinde aşılanmasının tamamlanması gerekiyor. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın bu yıl Aşı Danışma Kurulu’nun tavsiyesi ile aşılama takviminde yaptığı değişiklikle, 1 Temmuz 2016 ve sonrasında doğan çocuklar da ilkokul birinci sınıfı beklemeden aile hekimliklerinde pekiştirme aşılarını olacaklar. AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, “Biz temmuz ayından itibaren aşılamalara başladık” dedi. (DHA)

BAKAN’DAN SÜRPRİZ ZİYARET: ‘HİÇ BU KADAR SEVİNMEMİŞTİK’

Okulların kademeli olarak açılışının ilk günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından mesajlar paylaştı. Bir mesajında, “Bu sabah, ülkemin dört yanından gelen bu kavuşmanın fotoğraflarını bir bayram tebriği almış gibi karşıladık. Okulların açılmasına, geçmişte hiçbirimiz bu kadar sevinmemiştik. Şükür!” diyen Bakan Ziya Selçuk, Ankara’da yüz yüze eğitime başlayan okullara da sürpriz ziyarette bulundu. Çocuklara temassız oyunlarında eşlik eden Selçuk, sınıflarda ilk dersini yapan öğrenciler ve öğretmenlerle de sohbet etti.