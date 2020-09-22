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Eğitim
Esra ÜLKAR - Fotoğraflar: Selçuk ŞAMİLOĞLU
Haber Giriş: 22.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İlk günden izlenimler... Okula gelmeyen online katıldı

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
İlk günden izlenimler... Okula gelmeyen online katıldı
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Miniklerin okulda maskeli ve mesafeli ilk gününü İstanbul Bahçelievler’deki Oğuzkaan Koleji’nde izledik. Sınıf mevcutlarının çoğunluğunun okula geldiği görüldü. Gelmeyenler ise dersin anlatıldığı sınıfa online olarak bağlandı.

Çocukların bu tarihi gününe tanıklık etmek için İstanbul Bahçelievler’deki Oğuzkaan Koleji’ndeydik. Okul kapısının önünde çekilen ‘ilk gün hatırası’ fotoğraflarının ardından öğrenciler velileriyle vedalaşarak sınıflarına girdi. Girişte maske kontrolü yapıldı ve her öğrencinin ateşi ölçüldü. Kapıda bekleyen veliler, sosyal mesafe için sık sık uyarıldı. Sınıf mevcutlarının çoğunluğunun okula geldiği görüldü. Gelmeyenler ise dersin anlatıldığı sınıfa online olarak bağlandı. Bilgisayardan derse katılan öğrenciler de sınıftaymış gibi öğretmenleriyle iletişim kurdu. Öğrenciler ve veliler duygularını şu sözlerle anlattı:

MESAFELİ OYNUYORUZ

İlk günden izlenimler... Okula gelmeyen online katıldı

Naz Yılmaz (Öğrenci): Çok heyecanlıyım okuldaki ilk gün için. Çok mutluyum. Anaokuluna da gelmiştim. Burayı çok seviyorum. Çok özlemiştim. Hayatımıza bir virüs girdi. Virüsü kapmamak için maske takmak zorundayız. Mesafeyi de koruyoruz. Elimizi 20’ye kadar sayarak yıkıyoruz.

ELİMİ HEP YIKIYORUM

İlk günden izlenimler... Okula gelmeyen online katıldı

Kerem Yahya Duran (Öğrenci): Burada olduğum için mutluyum. Maskemi takarken çeneme ve burnumun üzerinde denk getiriyorum. Ellerimi yıkıyorum. Annemle öğretmenim bunları yapmamı söyledi.

MASKEMİ TAKIYORUM

İlk günden izlenimler... Okula gelmeyen online katıldı

Başak Hindioğlu (Öğrenci): Okula geldiğim için çok mutluyum. Ben kendim biliyorum maske takmayı. Okulda ders dinliyoruz, oyun oynuyoruz. Uzaktan eğitime de katılıyorum ama okula gelmek daha güzel. 

VELİLER DAHA HEYECANLI

İlk günden izlenimler... Okula gelmeyen online katıldı

Yaşar Genç (Veli): Oğlum 1’inci sınıfa başladı. Biraz heyecanlıyız. Daha önce anaokuluna da gitti. Tereddütüm olmadı, okula güveniyoruz. Abartacak bir durum yok bence. Diğer velilere bunu söyleyebilirim.

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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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