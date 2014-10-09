Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

100’ün üstünde okula saldırı yapıldı

#Okul#Yusuf Tekin#Milli Eğitim Bakanlığı
100’ün üstünde okula saldırı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, okullara yapılan saldırılarla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Çarşamba ve perşembe günleri bazı illerdeki okulların tatil edildiğini belirten Tekin, yeni eğitim öğretim yılı açıldıktan sonra 100’ün üzerinde okula saldırı olduğunu açıkladı. Müsteşar Tekin, okullara yapılan saldırılarla ilgili ise, “Kimse kusura bakmasın vandallık tabiri bile hafif kalıyor. Bu tam bir vahşet” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Twitter’dan yaptığı açıklamalarda son birkaç gün içinde Şırnak’ta 12, Diyarbakır’da 11, Muş’ta 11, Siirt’te 8, Van’da 11 ve Mardin’de 19 okula saldırılar olduğunu belirtti. Çarşamba ve perşembe günleri bazı illerdeki okullarda eğitim verilemediğini vurgulayan Tekin, saldırıları kınayarak şunları söyledi:
“Herkese günaydın, dün ve bugün (çarşamba ve perşembe) bazı illerimizde okullarımız maalesef eğitim veremedi. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi çocuklarının eğitim gördüğü okulları yakmak demokratik bir hak arama mücadelesi olarak tanımlanamaz. Son birkaç gün içinde Şırnak’ta 12, Diyarbakır’da 11, Muş’ta 11, Siirt’te 8, Van’da 11, Mardin’de 19 okula yönelik saldırılar oldu. Eğitim öğretim yılı başladığı günden bugüne toplamda 100’ün üstünde okula saldırı yapıldı. Bu okulların bir kısmı tamamen, bir kısmı da kısmen kullanılamaz hale geldi. Diğer tarafta ise bölgeye giden öğretmenlere yönelik tehdit, baskı ve taciz yollarıyla mesleklerini yapamaz hale getirme, okulları yakarak kullanılamaz hale getirme terörü. Kimse kusura bakmasın vandallık tabiri bile hafif kalıyor. Bu tam bir vahşet.”

100’ün üstünde okula saldırı yapıldı



Haberle ilgili daha fazlası:
#Okul#Yusuf Tekin#Milli Eğitim Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler