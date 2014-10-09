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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Twitter’dan yaptığı açıklamalarda son birkaç gün içinde Şırnak’ta 12, Diyarbakır’da 11, Muş’ta 11, Siirt’te 8, Van’da 11 ve Mardin’de 19 okula saldırılar olduğunu belirtti. Çarşamba ve perşembe günleri bazı illerdeki okullarda eğitim verilemediğini vurgulayan Tekin, saldırıları kınayarak şunları söyledi:

“Herkese günaydın, dün ve bugün (çarşamba ve perşembe) bazı illerimizde okullarımız maalesef eğitim veremedi. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi çocuklarının eğitim gördüğü okulları yakmak demokratik bir hak arama mücadelesi olarak tanımlanamaz. Son birkaç gün içinde Şırnak’ta 12, Diyarbakır’da 11, Muş’ta 11, Siirt’te 8, Van’da 11, Mardin’de 19 okula yönelik saldırılar oldu. Eğitim öğretim yılı başladığı günden bugüne toplamda 100’ün üstünde okula saldırı yapıldı. Bu okulların bir kısmı tamamen, bir kısmı da kısmen kullanılamaz hale geldi. Diğer tarafta ise bölgeye giden öğretmenlere yönelik tehdit, baskı ve taciz yollarıyla mesleklerini yapamaz hale getirme, okulları yakarak kullanılamaz hale getirme terörü. Kimse kusura bakmasın vandallık tabiri bile hafif kalıyor. Bu tam bir vahşet.”

