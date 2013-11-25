1 milyon 250 bin tablet dağıtılacak

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca; 347 bin etkileşimli tahta, 13 bin 645 adet çok fonksiyonlu A3 ve 28 bin 351 adet A4 yazıcı alım işi ile 10 milyon 600 bin tablet bilgisayar alımı ihale süreci başlatıldı, değerlendirmeler devam ediyor.

2014 yılında 1 milyon 250 bin adet tablet bilgisayar dağıtımı, 13 bin okula yerel alan ağ kurulumu, 3 bin 362 okul için altyapı yönetim ve destek sistemlerinin kurulması ve geniş bant internet erişiminin sağlanması planlanıyor. FATİH projesi kapsamındaki 3 bin 662 okulda 110 bin öğretmen görev yapıyor; bu öğretmenlerin 102 bini FATİH Projesi Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Kursu eğitimlerine alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2014 yılı Bütçe Tasarısı'na göre, Türkiye'de 7 ayrı imam-hatip lisesinde 250 Somali uyruklu yabancı öğrenci öğrenim görüyor. Bu öğrencilere ilave olarak 250 Somalili öğrencinin daha kabul edilmesi planlanıyor.



2012-2013 eğitim-öğretim yılında; okul öncesi eğitim kurumlarında 37 bin 900 derslikte 953 bin 209 öğrenci, 28 bin 177 ilkokulda 222 bin 265 derslikte 5 milyon 426 bin 529 öğrenci, 16 bin 82 ortaokulda 114 bin 691 derslikte 5 milyon 35 bin 415 öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında toplam 576 bin 341 öğretmen görev yapıyor.



2013 yılı eylül ayı itibariyle lise düzeyinde 3 uluslararası anadolu imam-hatip lisesi, 239 imam-Hatip lisesi, 558 anadolu imam-hatip lisesi ve imam-hatip lisesi, 18 müstakil anadolu imam-hatip lisesi olmak üzere toplam 818 lise, bin 314 de imam-hatip ortaokulu olmak üzere, toplam 2 bin 132 imam-hatip lisesi ve ortaokulu bulunuyor. İmam-hatip liselerinde 380 bin 771, imam-hatip ortaokullarında ise 100 bin 198 öğrenci olmak üzere toplam 480 bin 969 öğrenci öğrenim görüyor. Okullarda 26 bini öğretmen olmak üzere 31 bin personel görev yapıyor.

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Bu yıl açılan kurslar

2013 yılında sosyal ve kültürel alanda ocak-haziran aylarında 51 bin 718 kurs açıldı, açılan kurslara 992 bin 981 kursiyer katıldı. Yıl sonuna kadar 140 bin 295 kursa ve 2 milyon 750 bin 960 kursiyere ulaşılması planlanıyor. Aile eğitim programı (0-18 yaş) kapsamında 2013 yılında açılan kurslara 65 bin 415 kursiyer, dolayısıyla 130 bin 830 ebeveyn-çocuğa eğitim verildi, 1993 yılında uygulamaya konulan aile eğitim programı ile birlikte bugüne kadar, 26 bin 616 kurs ile 1 milyon 483 bin 850 ebeveyne ulaşıldı.