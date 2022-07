Zelenski'den 'tahıl koridoru' zirvesi açıklaması: Türkiye'ye çabaları için minnettarım

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından sevkiyatında yaşanan sorunlarla ilgili Rusya, Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna taraflarının temsilcileri İstanbul’da bir araya geldi. Rusya, Türkiye ve Ukrayna'nın askeri temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayınlandığı görüntülü mesaj ile toplantıyı değerlendirdi.



Zelenski, “Dünya pazarına gıda arzını yeniden sağlamak için gerçekten önemli çabalar sarf ediyoruz. Birleşmiş Milletler'e ve Türkiye'ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil abartısız tüm dünyanın ihtiyacı var. Karadeniz'de gemi taşımacılığına yönelik Rus tehdidini ortadan kaldırmak mümkün olursa, küresel gıda krizinin ciddi sonuçlarını ortadan kaldırmak mümkün olacaktır. Ukrayna heyeti bana bazı ilerlemeler olduğunu bildirdi. Ayrıntıları önümüzdeki günlerde BM Genel Sekreteri ile görüşeceğiz” dedi.

“KUZEY KORE’YE EN ÜST DÜZEYDE SERT TEPKİ VERECEĞİZ”



Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının Kuzey Kore tarafından tanınmasına da değinen Zelenski, “Bugün Donetsk’teki işgal yapılarının temsilcileri, Kuzey Kore tarafından tanındıklarını açıkladılar. Elbette en üst düzeyde sert tepki vereceğiz. Ama bu öyle bir haber ki yorum yapmaya bile gerek yok. Her şey ortada” ifadelerini kullandı.

“Dünya demokrasisi, Rus teröristleri sorumlu kılmak için gereken her şeyi yapmaya hazır”

Hollanda’nın Lahey kentinde yarın yapılması planlanan Savaş Suçlularının Adalete Teslim Forumunda katılımcılara hitap edeceğini belirten Zelenski, “Hollanda'nın Lahey kentinde yarın yapılacak olan ve Rus savaş suçlularını adalete teslim etmeye yönelik düzenlenecek forumun katılımcılarına hitap edeceğim. Dünya demokrasisi, Ukraynalılara karşı kötülüklerden her Rus teröristleri sorumlu kılmak için gereken her şeyi yapmaya hazır. Çabalarımızla tüm suçluların adil cezalar almalarını koordine etmeliyiz” dedi.

"RUSYA, UKRAYNA'DAN TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI İÇİN TEKLİFLER SUNDU"



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise dörtlü zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı temsilciler İstanbul'da, Türkiye, BM ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda yer aldı. Rus heyeti bu sorunun erken ve pratik çözümüne yönelik bir teklif hazırladı ve değerlendirmeye sundu" ifadelerini kullanmıştı.

"OLUMLU VE YAPICI BİR HAVADA GERÇEKLEŞTİ”



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, toplantının olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştiğini belirtmiş, “Toplantı sonucunda İstanbul’da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır. Sonuç olarak, temel prensipler üzerindeki mutabakatın bizim için de anlamı var. Bu problemin çözülmesi konusunda tarafların istekli olduğunu görüyoruz” demişti.

Gelecek hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin yeniden Türkiye’de bir araya geleceğini belirten Akar, “Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak" ifadelerini kullanmıştı.