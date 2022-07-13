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Kuzey Kore'den Luhansk ve Donetsk kararı

#Kuzey Kore#Luhansk#Donetsk
Kuzey Koreden Luhansk ve Donetsk kararı

Kuzey Kore, Rusya ve Suriyenin ardından Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdı.

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Donetsk Halk Cumhuriyeti Lideri Denis Pushilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Kore'ye teşekkür ederek, "Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin uluslararası statüsü ve devlet yapısı güçlenmeye devam ediyor. Bu diplomasimiz için başka bir zafer. Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacaktır. İkili ortaklık, devletlerimizin işletmeleri için ticaret coğrafyasını artıracaktır. Etkin ve verimli bir işbirliğinin bizi beklediğine eminim" dedi.

PUTİN, SAVAŞTAN ÖNCE TANIDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubatta başlayan Ukrayna-Rusya savaşından önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıdığını belirtmişti. Rusya'nın ardından Suriye'de Esad rejimi de Luhansk-Donetsk'in bağımsızlığını tanıdığını açıklamıştı.

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#Kuzey Kore#Luhansk#Donetsk

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