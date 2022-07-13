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Son dakika: Dünyanın gözü İstanbul'da... Kritik tahıl zirvesi başladı

#Ukrayna#Rusya#Dünya
Son dakika: Dünyanın gözü İstanbulda... Kritik tahıl zirvesi başladı

Tahıl sevkiyatının güvenli bir şekilde oluşturulmasına yönelik görüşme İstanbul'da başladı. Zirveden bildiren CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu, İstanbul'daki tahıl zirvesinin 14:25 itibarıyla başladığı aktardı.

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Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler'den (BM) heyetler Ukrayna'daki tahılın güvenli bir şekilde sevkiyatının sağlanması amacıyla bugün İstanbul'da bir araya geldi. Masaya oturan taraflar tahıl koridoru planını detaylıca ele alacak.

Rusya ve Ukrayna'dan askeri yetkililerin aylar sonra ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştireceği toplantı için tüm dünya nefesini tuttu.

20 MİLYON TON TAHIL BEKLEMEKTE

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tahıl, yemeklik yağ, benzin ve gübre fiyatlarını vurmuş durumda.

Ukrayna ve Rusya'nın dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında olması dünyanın bir gıda krizinin eşiğine gelmesine yol açıyor.

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Ukrayna'nın mühim limanlarından Odessa'da 20 milyon ton tahılın rehin kaldığı tahmin ediliyor.

İhracatın kesintiye uğraması yüzünden dolan depolar, Ukrayna'daki yapılacak hasatların da saklanması konusunda endişe yaratıyor.

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KULEBA: UKRAYNA'YA GARANTİ VERİLMELİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba kritik toplantı öncesi AP'ye konuştu. Tahıl koridoru için herhangi bir anlaşma için Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmesi gerektiğini belirten Kuleba, "Rusya tahıl koridoruna saygı duymalı, limanlara gizlice girip buralara saldırıda bulunmamalı" dedi.

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#Ukrayna#Rusya#Dünya

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