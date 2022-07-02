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Zelenski duyurdu: Ukrayna için özel güvenlik grubu kuruldu

#Zelenski#RUSYA#UKRAYNA
Zelenski duyurdu: Ukrayna için özel güvenlik grubu kuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kurulduğunu açıkladı. ABD'nin Ukrayna için açıkladığı yeni silah yardımı paketini de duyuran Zelenski füze saldırısında ölen 21 vatandaşının ardından Rusya'yı 'kasıtlı terör' ile suçladı.

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Zelenski, füze saldırısının 21 kişiyi öldürmesinin ardından Rusya'yı 'kasıtlı terör' ile suçladı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sivilleri hedef alan Rus füze saldırılarının art arda gelmesiyle birlikte Rusya'yı birbiri ardına bilinçli, kasıtlı olarak hedeflenen terör yapmakla suçladı.

Zelenski, her gece olduğun gibi dün gece de Ukrayna halkına seslendiği bir video mesaj yayınladı.

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa şehri yakınlarındaki küçük bir sahil kasabasında bir apartman binasına ve bir eğlence merkezine yapılan ve en az 21 kişinin ölümüne neden olan saldırıları kınadı.

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"RUSYA KASITLI TERÖR SUÇU İŞLİYOR"

Cuma günkü saldırıda ölenler arasında 12 yaşında bir çocuk olduğunu söyleyen Zelenski, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını ve ölü sayısının artabileceğini de sözlerine ekledi.

Zelenski konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Vurgularım: bu bilinçli, kasıtlı olarak hedeflenen bir Rus terörü eylemidir ve bir tür hata veya tesadüfi bir füze saldırısı değildir.

Üç füze, kimsenin herhangi bir silah, herhangi bir askeri teçhizat saklamadığı dokuz katlı normal bir apartmanı vurdu. Orada sıradan insanlar, siviller yaşıyordu.”

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ÖZEL GÜVENLİK GRUBU KURULUYOR

Zelenski, ulusa seslendiği konuşmada Ukrayna için ‘Uluslararası Güvenlik Garantileri’ konusunda özel bir grup kurulduğunun da müjdesini verdi. Grubun başında NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen olduğunu ve Rasmussen’in Kiev'e geldiğini söyleyen Ukrayna lideri, cumhurbaşkanlığı ofisisin başkanı Andriy Yermak’ın da Rasmussen’le çalışacağını açıkladı.

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Bu özel grup, Avustralya, ABD, İsveç, Büyük Britanya, Almanya, Polonya, Fransa, İtalya ve tabii ki Ukrayna’nın etkili isimlerini içerecek.

Grubun ana görevi, Ukrayna için gerçekten çalışacak ve uzun vadeli çalışacak bir güvenlik garantisi formatı geliştirmek, böylece gelecekte herhangi bir saldırı olmamasını sağlamak olacak.

Zelenski konuşmasında aynı zamanda Ukrayna'nın Latin Amerika ile dış politika bağlarını arttırdıklarını belirtti. Arjantin ve Şili liderleriyle görüştüğünü açıklayan Zelenski “Ukrayna'nın çıkarları dünyanın her yerinde temsil edilecek.” dedi.

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ABD VE BIDEN'A TEŞEKKÜR

Volodimir Zelenski, ABD’ye ve ABD Başkanı Joe Biden’a da Ukrayna’ya sağlanacak yeni silahlar için teşekkür etti. Zelenski “Bugün açıklanan Ukrayna için çok güçlü NASAMS sistemlerini içeren yeni destek paketi için özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne ve şahsen Biden'a minnettarım. Hava savunmamızı önemli ölçüde güçlendirecek bir uçaksavar füzesi kompleksi. Bu tedarik için çok çalıştık. Toplamda 820 milyon dolar değerinde olan bu paket, NASAMS'ın yanı sıra topçu mühimmatı ve radarları da içeriyor.” sözlerini kullandı.

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AVRUPA ENTEGRASYONU KONUSUNDA BİLDİRİ

Dün Ukrayna Yüksek Şurası’nda (Verkhovna Rada) Avrupa entegrasyonu konusunda bir bildiri imzaladığını belirten Zelenski, “Aday statüsünden tam üyeliğe geçmeye başladığımızı bu belge ile belirtmiş bulunmaktayız. Bugün Verkhovna Rada'da yaptığı konuşmada Ukrayna'ya açık desteğini ifade eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e minnettarım. Zaman kaybetmeyeceğiz” dedi.

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