Miçotakis için yolun sonu görünüyor mu? Yunanistan'a erken seçim sesleri

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis son günlerde ne zaman kameralar önüne geçse asla kurtulamadığı tek bir soru var: 'Erken seçim yapılacak mı?'

Muhafazakar başbakan Temmuz 2019'dan beri iktidarda ve dört yıllık görev süresinin bitmesine 12 ay kaldı. Miçotakis dört yıllık görev süresini tamamlama niyetinde olduğunu defalarca kez vurgulasa da ülkesinin 'uzun ve zehirli' bir genel seçim kampanyasıyla karşı karşıya kalabileceği gerçeğini de kabul ediyor.

ÇİPRAS: SEÇİMDEN SONRA BU PARTİ BİTECEK

Yunanistan ana muhalefet partisi SYRIZA’nın lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras son günlerde yaptığı sert açıklamalarla erken seçime giden yolun taşlarını tek tek kendi taşıyor.

Çipras, Yunan hükümetini 30 binden fazla insanı öldüren ve büyük işletmeleri tehlikeye atan Kovid-19 pandemisini yanlış yönetmekle suçluyor. Yunan siyasetçi 25 Haziran'da paylaştığı bir tweette "Ülkenin kaynakları artık 10 büyük iş grubu ve eşdeğer sayıda aile tarafından sömürülmeyecek. Seçimden sonra bu parti bitecek " ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'NİN NATO ZAFERİ TUZ BİBER OLDU

Çipras Türkiye'nin NATO Zirvesi'ndeki başarısı sonrası Yunan Başbakan Miçotakis'i hedefine koydu ve "Türkiye istediği her şeyi aldı. Biden, Türkiye’ye F-16 satma niyetini açıkladı. Batı, Madrid’de Türkiye’ye topyekûn destek verdi. Yunanistan ise Madrid’de ağır bir yenilgiye uğradı. Ben başbakan olsaydım, bu yenilgiden sonra Madrid’den yaya dönerdim. Miçotakis, ülkeyi yenilgiden yenilgiye sürükleyen tehlikeli bir dış politika izliyor. Her yenilgiden sonra da yeni silah siparişi açıklıyor. İflasın eşiğine geldiğimiz günleri çabuk unuttuk” ifadesini kullandı.



ERKEN SEÇİM SESLERİ

AFP'de yer alan habere göre, birçok analist Miçotakis'in muhtemelen Ağustos ayı ortasında bir duyuru yaparak sonbaharda erken seçime gitmesini bekliyor. Ana muhalefet lideri Çipras da bu hafta yaptığı açıklamada seçimin Eylül ayında yapılmasını beklediğini söyledi.

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Anket şirketi GPO'nun araştırma direktörü Antonis Papargiris ise Yunanistan'daki tüm partilerin şu anda seçim hazırlıkları yaptığını belirtti.

'MALİ YARDIMLAR İÇİN TEK BİR EURO KALMADI, BU KIŞ ZOR GEÇECEK'

Yunan hükümeti mali yardımlar sonrası sarsılan devlet kasasını turizm geliriyle doldurmayı umuyor.

Tüm dünyada olduğu gibi yükselen enerji fiyatlarının yanı sıra otuz yılın en yüksek enflasyonu, Ukrayna'daki savaş ve Türkiye ile artan gerilim Miçotakis için göz korkutucu bir sahne oluşturmaya başladı.

Yunanistan, son üç yılda pandemi yardımına 10 milyar avronun üzerinde para ayırdı. 2022'de fakir hanelere enerji ve yakıt yardımları için 6,5 milyar avro daha ayrıldı. Ancak şimdi bu paralar tükendi. Maliye Bakanı Christos Staikouras hafta sonu Mega TV'ye verdiği demeçte "Mali yardımlar için tek bir euro bile kalmadı" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini'nin kıdemli köşe yazarı Nikos Konstandaras ülkedeki son durumu ele aldığı yazısında "Bu kış zor geçecek" ifadelerini kullandı.



SON ÇİFTE SEÇİM 10 YIL ÖNCEYDİ

Miçotakis erken seçimlerle ilgili geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada istikrarlı bir hükümet oluşturmak için "çifte seçime" ihtiyaç duyulacağını söylemişti. Yunanistan'da son çifte seçimler on yıl önce yapıldı. Koalisyon hükümeti kurulmadan önce borç krizinin zirvesinde olan Yunanistan 2012 yılının Mayıs ve Haziran ayında ark arkaya oylamalara şahit olmuştu.

ANKETLER NE DİYOR?

Ülkede yapılan son anketlere göre Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi yüzde 32.5 oy oranı ile Çipras'ın liderliğini yaptığı Syriza'nın 10 puan önünde yer aldı. Merkez sol parti KINAL ise yüzde 12,8 oyla üçüncü oldu.



MARC tarafından yapılan ankete göre, yanıt veren her 10 kişiden biri kimi seçeceği konusunda kararsız kaldı.

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Miçotakis şimdilik yaklaşık 10 puanlık bir farkla rakibi Çipras'ın önünde görünüyor. Bunun değişip değişmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.