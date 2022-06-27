Ve satışa çıktı… Zelenski’nin ilk İngilizce biyografisi tüm gerçekleri anlatıyor

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Serhii Rudenko'nun yazdığı Zelensky'nin ilk İngilizce biyografisi, Ukraynalıların onun hakkında gerçekten ne düşündüğünü ortaya koyuyor…

Sovyetler Birliği 1980'lerin sonlarında çökerken, vatandaşlarına gülümseyecek bir şeyler veren birkaç kişiden biri, genç bir Ukraynalı komedyen olan Serhiy Syvokho'ydu. Ukrayna'nın doğusundaki kirli çelik şehri Donetsk'te büyüdü, Kimin Çizgisi Neyse ile bir geçiş olan bir TV doğaçlama programı olan Neşeli ve Hızlı Zekâ Kulübü'nde yıldız bir sanatçı oldu. Glasnost döneminden kalma alternatif bir çizgi roman olan Syvokho, Komünist düzende ilk dalga geçenler arasındaydı. Ancak çizgi romanın Sovyet sonrası tarihteki mirası, şakalarının çok ötesine geçti.

Zelenski savaşın ilk gününden beri hep kameraların önünde

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11 YAŞINDA UKRAYNALI BİR ÇOCUK…

Onu dinleyen birçok genç arasında, komedi kariyeri Syvokho'dan ilham alan Volodimir Zelenski adında 11 yaşındaki Ukraynalı bir çocuk vardı. Zelenski daha sonra Neşeli ve Hızlı Zekâ Kulübü'nde oynayacak ve Ukrayna'nın savaş zamanı lideri olarak kendisine çok faydalı olan hitabet becerisini geliştirecekti.

Rus tankları geçen şubat ayında Ukrayna'ya hiç girmemiş olsa bile, Zelenski'nin komedyenlikten devlet başkanlığına uzanan hikâyesi bir biyografi değeri taşırdı. Öte yandan Zelenski’nin yükselişinin kendisi, Ukrayna'nın Sovyet sonrası siyaseti üzerine oldukça önemli ve hatta absürt bir hâl.

Ukraynalı bir siyasi yorumcu olan Serhii Rudenko'nun yazdığı Zelenski'nin bu yeni biyografisinin İngilizce versiyonu aceleyle yayınlandı. Zelenski'yi Ukraynalı bir Churchill gibi savunmaları göz önüne alındığında, kitabın İngiltere’de çok ilgili göreceğini öngörmek şaşırtıcı değil.

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‘KİEV'İN AZİZ VOLODİMİR'İ’

Biyografi aslında yabancı okuyucuyu değil Ukraynalıların kendileri düşünülerek yazılmış. Üstelik de savaştan önce çok az Ukraynalının liderlerini ‘Kiev'in Aziz Volodimir'i’ olarak gördüğünü belirtiyor.

Doğru, karizmatik, düzen karşıtı bir yabancı olarak Zelenski'nin, hükümetin tekdüze, dağınık işlerinin başına geldiğinde seçim vaadini yerine getirme olasılığı çok azdı.

Kitap, popüler bir siyasi hiciv olan Halkın Hizmetkarları'nda oynadığı ve sonrasında tesadüfen bir siyasi yıldız haline gelen bir öğretmen olan Vasily Goloborodko karakterini oynadığı zaman başlayan, iktidara gelen olağanüstü yükselişinin hikâyesini sunuyor. Dizide Zelenski’nin canlandırdığı öğretmen karakterinin bir öğrencisi, yolsuzluğa karşı çıktığı bir videoyu internette yayınlıyor. Video viral hale gelir ve Goloborodko'nun başkan olmasının yolu açılıyor.

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Zelensky, bu kurgusal meslektaşından ilham alarak 2017'de gerçek hayattaki kendi Halkın Hizmetkarları siyasi partisini kurdu. İki yıl sonra, Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 73 çoğunluk kazandı.

Zelenski, cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerde böyle oy kullanmıştı

“ÖNCE GÜLDÜRMEK, SONRA AĞLATMAMAK İÇİN”

Muzaffer Zelenski seçildiğinde “Ukraynalıları gülümsetmek için mümkün olan her şeyi yapmaya çalıştım” demişti. Şimdi ise “Ukraynalıların en azından ağlamaması için mümkün olan her şeyi yapacağım” diyor.

Rudenko, Zelenski'nin reformist coşkusuna işaret edip etmediğini sorguluyor. Adam kayırmayı sona erdirme sözüne rağmen, hükümetini, Halkın Hizmetkarları'nın arkasındaki TV yapım şirketi Qvartal 95'teki günlerinden kalma eski dostlarıyla doldurduğundan da dem vurmayı ihmal etmiyor.

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Zelenski'nin hükümeti kurduğu orijinal “Rüya Takımından” isimlerin siyasi kariyerlerinde neler yaşadığını da anlatan kitap Ukrayna’nın siyasi yaşantısına, partilerine, ülkenin sisteminin çarklarının nasıl döndüğüne de yakından bakıyor.

Zelenski, eski komedi idolü Serhiy Syvokho’yu, sorunlu Donetsk anavatanına barış elçisi olarak atadı. Ancak ilerleyen zamanda ikilinin arası bozuldu. Zelenski de görünüşe göre kendi kusurlarına karşı kördü ve hükümetin nasıl geliştirilebileceği konusunda sıkıntılar yaşadı.

Kitap İngiltere'de satışa çoktan çıktı

SON KARAR: BECERİKSİZ DEĞİL DENEYİMSİZDİ

Kitabın yazarı Rudenko, “Zelenski'nin asıl sorunu beceriksiz olması değil, sitemin işleyişi konusundaki deneyimsizliğiydi diyor.

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İngiltere’de satışa çıkan biyografi için kitap eleştirmenleri “Zelenski ve onu yaratan ülke hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için başka biyografiler gelene kadar beklemek en iyisi olabilir.” yorumunu yapıyor ve Churchill biyografilerinin örneğini veriyorlar.

Kitap İngiltere’de 20 pounda satılıyor.