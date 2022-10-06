'Yuva yıkan' Ukraynalı mülteci yine gazete manşetlerinde!

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Ülkesinde başlayan çatışmalardan kaçan Ukraynalı Sofiia Karkadym savaşın ilk aylarında 'Homes or Ukraine' kampanyası kapsamında İngiltere'ye sığındı.29 yaşındaki Tony Garnett ve karısı Lorna savaş mağduru 22 yaşındaki genç kadına evlerini açtı. Ancak aldıkları karar hem ailelerinin hem de Ukraynalı kadının hayatını tamamen değiştirdi.

Kendine ait bir güvenlik firması olan Tony, Sofiia evlerine yerleştikten çok kısa bir süre sonra genç kadına aşık oldu. Ve karısı ve iki çocuğunu bırakarak Ukraynalı mülteci ile aşk yaşamaya başladı.

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"YUVA YIKAN MÜLTECİ KADIN"

Kocasının evlerine sığınan Ukraynalı mülteci için kendini terk ettiğini duyuran Lorna'nın hikayesi İngiltere'de büyük ilgi çekti. İkilinin aşk hikayesi haftalar boyunca gazetelerin manşetlerini süslerken Sofiia da sosyal medyada ‘yuva yıkan’ mülteci kadın olarak anılmaya başladı.



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Olayın üstünden bir kaç ay geçmişken, İngiliz basını geçtiğimiz hafta çiftin yollarını ayırdığını duyurdu. Sofiia Karkadym, gazetelere yaptığı açıklamada Tony’nin kendisini kapıya koyduğunu belirterek, “Onu gerçekten sevdim ve hayatımızın geri kalanını birlikte geçirip çocuk sahibi olacağımızı düşündüm ama değişti. Beni kapı dışarı ettiğinde, bu ülkede param, gidecek hiçbir yerim, başka arkadaşım olmadığını biliyordu.” dedi.

BARIŞMA İSTEDİ ANCAK TONY İSTEMEDİ

Acil mülteci vizesi sona eren genç kadın İngiliz sevgilisi ile yeniden bir araya gelmek için her yolu denedi ancak Tony ilişkiyi bitirmekte kararlıydı.

Tıpkı eski sevgilisi gibi kararını gazeteler aracılığı ile duyuran adam "Onunla konuştum ve tekrar bir araya gelme şansımızın kesinlikle olmadığını söyledim. Bazen kibar olmak için zalim olmanız gerekir. Ukrayna'da çok daha iyi durumda olacağına inanıyorum" diyerek ilişkilerine son noktayı koydu.



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Ukraynalı Sofiia sevgilisi ile barışma ümidini tamamen kaybedince savaşın devam ettiği ülkesi Ukrayna'ya geri döndü. Üstelik genç kadını Ukrayna'ya 4 aylık bir ilişki yaşadığı ve sonra kendini terk eden İngiliz sevgilisi Tony uğurladı.



Genç kadının aşk hikayesi gibi dönüş hikayesi de İngiliz basınında kendine geniş yer buldu.



Otobüs, uçak ve tren kullanarak 24 saatlik bir yolculuk sonrası memleketine dönen genç kadın burada büyükannesi tarafından karşılandı.



Ukrayna sokaklarında tek başına poz veren Sofiia burada yaptığı açıklamada, "Evde olduğum için mutluyum. Tony'yi çok özlüyorum ama artık onun için ağlamak istemiyorum. Ukrayna'ya geldiğimde ve kendi dilimi konuşabildiğimde daha iyi hissettim." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;

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"Lviv'e geldiğimde tren istasyonunda siren sesini duyunca korktum. İnsanlar Rusya'nın saldırı başlatmış olabileceğini söylediler. Savaş yüzünden insanlarımın bunalımda olduğunu görebiliyorum.

Otobüste eve giderken bir askerin cenazesini gördüm ve gözyaşlarına boğuldum. Gördüğüm manzara burada neler olduğunu bana yeniden hatırlattı."



Tony ile hala barışma umudu taşıdığını belirten Sofiia Ukrayna'dan gönderdiği son mesajda, "O çok hoş bir adam. Benimle ilgilenmeseydi, beni havaalanına götürüp uçağa sağ salim binmemi sağlamazdı." dedi ve İngiltere'ye döndüğünde ilişkilerini yenileyebileceklerini umduğunu söyledi.