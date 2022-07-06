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Evine sığınan Ukraynalı mülteci için evliliğini bitirmişti… Tepkilere böyle cevap verdi

#İngiltere#Ukraynalı Mülteciler#Tony Garnett
Evine sığınan Ukraynalı mülteci için evliliğini bitirmişti… Tepkilere böyle cevap verdi

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan kaçan Ukraynalı mülteci kadın, İngiltere'de bir ailenin evine sığındı. Ukraynalı kadını evlerine alan ailenin hayatı ise 10 günde tepetaklak oldu. İngiliz çiftin o günden beri yaşadıkları gündemden düşmüyor. Ailesini terk etmekle suçlanan adam ise sessizliğini böyle bozdu…

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29 yaşındaki Tony Garnett, Ukrayna’daki savaştan kaçan mültecilere evini açmak isteyen sayısız İngiliz’den biriydi. Evli ve 2 çocuk babası adam Batı Yorkshire, Bradford'daki evine, savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı IT çalışanı 22 yaşındaki mülteci Sofiia Karkadym’i kabul etti.

Savaşta zor durumda kalan birine yardım ettikleri için oldukça mutlu olan Garnett ailesi henüz başlarına geleceklerin farkında değildi. Üstelik her şey sadece 10 gün gibi çok kısa bir sürede gerçekleşti.

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HER ŞEY 10 GÜNDE OLDU

Tony Garnett, ailesini terk ederek 22 yaşındaki Ukraynalı Sofiia Karkadym ile birlikte yaşamaya karar verdi ve Sofia oraya geldikten 10 gün sonra birlikte evi terk ederek birlikte yaşayacakları yeni bir hayata yelken açtılar.

Mayıs ayında yaşanan bu ilginç olay o günlerden beri başta İngiltere basını olmak üzere tüm dünyada manşetlerden inmedi. İkilinin başından geçenleri okuyan hemen herkes Tony Garnett ve Sofiia Karkadym’e tepki gösterdi. Tony, hiç tanımadığı yabancı bir kadın için ailesini hiçe saymakla suçlanırken, Sofiia da anında ‘yuva yıkan’ kadın olarak etiketlendi ve adeta bir nefret objesi haline geldi.

Tüm bu yaşananların ardından The Sun’a konuşan Tony Garnett, gerçekleri anlattığını iddia ederek olayların arka planını tüm dünyayla paylaştı.

Garnett'in çocuklarının annesi Lorna, neler olduğunu anladığı anda Sofiia'ya gitmesini söylemiş ve onu kocasını baştan çıkarmakla suçlamıştı ancak durum onun düşündüğü gibi değildi. Bunları duyan Tony hemen eşyalarını topladı ve yeni aşkıyla birlikte olmak için evini terk etti…

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HALK, ÜLKEDEN KOVULSUN DİYE İMZA TOPLADI

Tony Garnett, Sofiia’yla birlikte katlandıkları taciz ve hakaretleri anlatırken insanların Sofiia’nın mültecilik statüsünün kaldırılması ve Ukrayna’ya geri gönderilmesi için imza toplamaya çalıştıklarını aktardı.

Ancak çiftin aldığı tepkiler bununla da sınırlı kalmadı.

Bir güvenlik şirketi olan Tony Garnett, basına verdiği demeçte karısı Lorna ile ilişkisinin zaten çoktan bitmiş olduğunu, ondan ayrılmayı zaten planladığını anlattı. “Hiçbir şey 10 gün içinde olup bitmedi.” diyen adam Sofiia’nın yuva yıkmadığını, zaten ortada yıkılacak bir yuva kalmamış olduğunu savundu.

Çiçeği burnunda çift Garnett’in 10 yıllık eşinden ayrılma kararının 'bilinçli ve düşünülmüş' bir karar olduğunu söyledi.

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Ukraynalı Sofiia Karkadym, Instagram sayfasındaki yakın tarihli bir gönderide, yaşananlarla ilgili gerçekleri kendi açısından anlattı.

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“BEN KİMSEYİ ÇALMADIM”

Genç kadın herhangi birini 'çaldığını' bir kez daha inkâr etti ve hikâyenin medyada 'açıkça abartılı ve mümkün olduğunca dramatik olacak şekilde yazıldığını' söyledi ve basın kuruluşlarını eleştirdi.

Evine sığınan Ukraynalı mülteci için evliliğini bitirmişti… Tepkilere böyle cevap verdi
Sofiia, Tony'yi çalmadığı konusunda ısrarcı... Genç kadın Tony ve Lorna'nın ilişkisinin çoktan bitmiş olduğunu iddia ediyor

“Söylemek istediğim ilk şey, kimseyi ailesinden çalmadığımdır. Bu, âşık olma, mutlu olma ve kiminle olacağını seçme hakkı olan 29 yaşındaki bir adamın kararı; bilinçli ve düşünülmüş kararıydı. Haberlerimizi veren basın kuruluşlarına soruyorum: Mutlu bir ailesi olan birinin 10 günde kaçırılabileceğini gerçekten düşünüyor musunuz? Anthony ve ben iyiyiz. Bu nedenle, en başından beri beni destekleyenler ve eylemlerimin arkasında gerçek ve harika bir şey olduğunu bilenlere teşekkür ederim. Gerisi için ise şunu diyorum: Kararlarınızda hayal kırıklığına uğrayacaksınız ;)”

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NELER YAŞANMIŞTI?

Sofiia, İngiltere vizesinin onaylanması için haftalarca Berlin'de bekledikten sonra 4 Mayıs'ta Manchester'a uçtu.

Garnett, kendisi ve konuğu arasında hızla bir bağ geliştirdiğini, altı ve üç yaşındaki kızlarının da ondan hoşlandığını, ancak 10 yıllık eşinin hoşlanmadığını söyledi.

Günler geçtikçe Sofiia, spor salonunda çalışan Garnett'e katılmaya başladı. Arabasıyla bir yerlere gidip gelmeye başladılar, evde ise fiziksel olarak daha da yakınlaşmışlardı. 

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Tony o anları şöyle anlatıyor: “Evde birbirimize dokunmak ve şakalaşmak için bahaneler bulduğumuzu fark ettim, çok çapkındı ama o aşamada bundan daha fazlası olmadı. Oldukça masum olmasına rağmen tartışmalara neden oluyordu. Bunu anlayabiliyorum. Gece eve geldiğimde bana yemek hazırlayan Sofiia olmaya başlamıştı.”

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Tony, Lorna’nın eve bir mülteci almak konusunda hiç hevesli olmadığını, kızlarının aynı odaya taşınması gerektiği için bu planı kabul etmek istemediğini de anlatıyor.

İşlerin çığırından çıkmasıyla birlikte çantalarını toplayan ve Tony’nin ailesinin yanına taşınan çift Bradford'da yeni bir ev kiraladı ve oraya taşındı.

10 yıllık ilişkisi sadece 10 gün içinde sona erdikten sonra Tony, kendini kötü hissettiğini ve Lorna'nın yaşadıkları için çok üzgün olduğunu söyledi:

“Bu onun hatası değildi ve yaptığı yanlış bir şey yoktu. Sofiia ve ben bunu yapmak için yola çıkmadık, planlı değildi ve kimseyi incitmek istemedik.”

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 TERK EDİLEN EŞ DE KONUŞTU!

Bu arada, çocuklarının babasıyla evli olmayan ancak soyadını değiştirmeyi seçen ve Tony’nin soyadını alan Lorna Garnett , The Sun'a Sofiia'nın gözünü en başından erkeğine  diktiğine inandığını  söyledi.

Lorna, "Geride kalan yıkım umurunda değildi. Bildiğim her şey iki hafta içinde tepetaklak oldu.” diyerek başta onu eve alma fikrine sıcak bakmadığını ancak Ukrayna'daki 'korkunç' durumu gördükten sonra yapılması gerekenin doğru olduğunu düşündüğünü söyledi.

Terk edilen kadın “Birinin başının üstünde bir çatı olmasının ve çaresiz durumdayken ona yardım etmenin doğru olduğunu düşündüm. Soffia ise tüm bu yaptıklarıma karşılık olarak bana böyle teşekkür etmiş oldu.” sözlerini kullandı.

Evine sığınan Ukraynalı mülteci için evliliğini bitirmişti… Tepkilere böyle cevap verdi

Garnett, Instagram profil fotoğrafında da Sofiia ile birlikte. Hatta ondan "Bana hangi pantolonu giyeceğimi söyleyen kadın" olarak bahsetmiş

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GÖRME YETİSİNİ KAYBEDİYOR

Sofiia, İngiltere'ye gitmeden önce Almanya'ya kaçmış, orada ise bir göz enfeksiyonu geçirmişti.

Gözünden bir operasyon geçiren genç kadın şimdi altı aylık bir iyileşme süreciyle karşı karşıya.

Garnett, göz ameliyatından sonra kısmen kör olan Sofiia'nın tam zamanlı bakıcısı olmak için vardiyalı çalışmayı bıraktığını ve hayatını tamamen onun bakımına adadığını da açıkladı.

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