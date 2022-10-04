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Yunanistan'ın eski savunma bakanı Apostolakis'ten itiraf gibi açıklama... Savaşın kaç gün süreceğini açıkladı!

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Yunanistanın eski savunma bakanı Apostolakisten itiraf gibi açıklama... Savaşın kaç gün süreceğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 10:26

Ankara-Atina hattında tansiyon bir süredir Yunanistan cephesinden gelen açıklamalar ile artıyor. Daha önce 'Erdoğan'ın sözlerini dikkate almamız gerek' diyen Yunanistan Eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis savaş senaryosunu açıkladı. Eski bakan Yunan ordusu ile ilgili dikkat çeken bir yoruma da imza attı.

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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.

Son dönemde Türkiye'yi hedef alan açıklamalara imza atan Yunanistan'da gazeteler sayfalarını 'savaş senaryosu'na ayırdı.

Ülke basınına konuşan Yunanistan Eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis savaş senaryosunu açıkladı.

Katıldığı bir programda Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği değerlendiren Apostolakis, olası bir savaş senaryosunda çatışmanın en fazla 3-4 gün sürebileceğini belirtti.

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İki ülke arasında savaş çıkması durumunda kimin kazanacağının kestirilemeyeceğinin altını çizen eski bakan, 'Savaş çıkarsa çatışmanın tüm bölgeye yayılma ihtimali de var. Adeta kontrol edilmeye çalışılan ama edilemeyen bir yangın gibi olur' dedi.

YUNAN ORDUSU İÇİN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Apostolakis'ten Yunan ordusu ile ilgili dikkat çeken bir yoruma da imza attı. Apostolakis, 'Ordumuz iyi ama mükemmel değil çünkü bazı sorunlar var' dedi.

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Apostolakis Türkiye ile ilgili 'Türkler baskılarla bir araya gelmezler. Her şeyi tartarak hareket ederler' yorumunda bulundu.

Eski bakanın bu açıklaması pek çok Yunan gazetesinde haber oldu.

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KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya

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