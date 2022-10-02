Miçotakis İngiliz basınına konuştu... Türkiye'yi şikayet etti! Skandal suçlama

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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.

Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis bir kez daha skandal sözler sarf etti.

İngiliz Sunday Times'a konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerine de atıfta bulunarak, Ankara tarafından yayılan dezenformasyonu kınadı.

Yunan Başbakan 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görkemli bir Osmanlı vizyonunu takip ettiğini' belirtti.

Miçotakis, Türkiye'nin 'bölgesel bir oyuncu olmak istediğini' de sözlerine ekledi.

Yunan başbakan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Herkesin Türkiye'nin büyüklüğünü kabul etmesini bekliyor, ki bu Yunan egemenliğinin sorgulanmasıyla sonuçlanırsa gerçekleşmeyecek.'

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'POLİTİKALARIMIZI ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI MERKEZE ALARAK BELİRLEDİK'

Öte yandan Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında 'Politikamızı ülkemizin çıkarlarını merkeze alarak belirledik' demişti.

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Erdoğan dün yaptığı konuşmada konu ile ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu;

'Ukrayna krizindeki tutumuz; ülkemizin barışı, istikrarı, insanı ve insan hayatını merkeze alan dış politikasının en son örneğidir. Biliyorsunuz, bu kriz ilk başladığında kimi çevrelerin yoğun baskılarına maruz kaldık. Bazı dış güçler ve onların içimizdeki sözcüleri, ağızlarını her açtıklarında bizi treni kaçırmakla yalnız kalmakla hata yapmakla suçladılar. Türkiye'ye ve Türk ekonomisine çok ağır bedeller ödetecek fevri kararlar almamız için bize etmediklerini bırakmadılar ama biz politikalarımızı bunların dediklerine göre değil ülkemizin çıkarlarını merkeze alarak belirledik.'

'YUNANİSTAN YÖNETİMİNE KIŞKIRTMALARDAN UZAK DURMASINI TAVSİYE EDİYORUZ'

Konuşmasında Atina'ya uyarılarda bulunan Erdoğan, 'Ege’deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan’ın, bu hususta adeta teşvik edilmesi de akılla izanla müttefiklikle bağdaşmaz. Bölgede tahrik ve gerilim siyaseti gütmek, hiç kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır. Biz, 100 yıl sonra Yunanistan’ı kimlerin yeniden üzerimize saldığını çok iyi biliyor, bu şekilde oynanmaya çalışılan oyunun farkında olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Yunanistan yönetimine, kendini ve halkını felakete sürükleyecek kışkırtmalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Yeniden Asya girişimimize büyük önem veriyoruz' demişti.

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GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

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Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.