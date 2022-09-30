Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ve Yunanistan'a mesaj!

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını değerlendirildi

Bakan Çavuşoğlu, ''ABD'nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız' dedi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırma kararının kapsamını genişletmesini kınamıştı.

Çavuşoğlu daha sonra yaptığı açıklamada Yunanistan'ın adaları silahlandırdığını belirtti ve 'Adaları silahlandıran Yunanistan'a anladığı dilden cevap vermeye devam edeceğiz' dedi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Komşuluk hukukundan nasibini almayan Yunanistan ayağını denk almalı. Yunanistan kendi bildiği şu sözü unutmasın. Yumurta taşın üstüne düşse de taş yumurtanın sütüne düşse de kırılan yumurta olur.'

Haberin Devamı

Adaların silahlandırılması konusunda BM'ye iki mektup yazdıklarını belirten Çavuşoğlu, 'Yunanistan'ı bu kadar zıvanadan çıkaran bizim kararlı ve kendimizden emin adımlarımız. Yunanistan bu mektuplara zayıf ve politik cevaplar verdi. Hukuki bir cevap verilmedi. 3. bir mektup yazdık. Bakalım Yunanistan buna ne zaman demogoji içerikli bir mektup yazacak göreceğiz' dedi.

'ABD ile görüştük, bunların oyuncağı olmamaları gerektiğini belirttik' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Kıbrıs konusunda atacağımız adımları söylemiştik. Ege ve Akdeniz'de hakkımızı hukukumuzu kimseye yedirmeyiz. Herkes bu konuda aklını başına alsın. Türkiye bu konularda tek yürektir.'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırmıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının, söz konusu karara ilişkin tepkisini tümüyle destekliyoruz. Ada'daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada'da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara zarar verecektir" denilmişti.

Haberin Devamı

ABD'ye kararı gözden geçirme ve Ada'daki iki tarafa karşı dengeli politika izleme çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"ABD dahil uluslararası toplum, Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir. Her halükarda Türkiye, garantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, gerekli adımları atmaya devam edecektir" denildi.