Miçotakis haddini aştı! Skandal Türkiye açıklaması: Sınırları ihlal eden cezalandırılır

Haberin Devamı

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.

Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis bir kez daha skandal açıklamalara imza attı.

Yunan İn.gr gazetesinde yer alan habere göre, Miçotakis Türkiye'yi ima ederek 'Sınırları ihlal eden eninde sonunda cezalandırılır, emperyal vizyonlar 21. yüzyıla sığmaz' dedi.

Gözden Kaçmasın MGK’dan Yunanistan mesajı Haberi görüntüle

Gazete haberi 'Miçotakis'ten Erdoğan'a yanıt: Sınırları ihlal eden cezalandırılır' başlığı ile okurlarına sundu.

Miçotakis'in açıklamaları kısa sürede Yunan basınında birinci manşet oldu.

Öte yandan Milli Güvenlik Kurulu sonrası Yunan basını sayfalarını Türkiye'ye ayırdı. CNN Yunanistan, 'Erdoğan'dan gözdağı: Ege adalarının silahlandırılması yanıtsız kalmayacak' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Haberin Devamı

Ta Nea, Ankara ile Atina arasında adalar ve göç başlıklarında gerilimin tavan yaptığını belirttiği haberinde 'Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra Erdoğan'ın tehditleri' başlığını kullandı.

Etnos gazetesi Erdoğan'ın 'ABD NATO üyeleri arasında adil davranmıyor' sözünü öne çıkardı. Kathimerini gazetesi ise bu gelişmeyi 'Erdoğan: Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığı daha da güçlendirecek' başlığı ile duyurdu.

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.