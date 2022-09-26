Yunanistan zırhlı taşıyor: Dedeağaç’tan Ege adalarına

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Güvenlik kaynaklarına göre 18 ve 21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen sevkıyat ile Atina, uluslararası anlaşmalar gereği askerden arındırılmış olması gereken Midilli’ye 23, Sisam’a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç taşıdı.

ABD HİBE ETMİŞTİ

Zırhlıların, ABD tarafından Dedeağaç Limanı’na gönderilenlerden olması ise dikkat çekti. Bu silahların ABD tarafından Yunanistan’a hibe edildiği belirlendi. Konuya dair basına bilgi veren güvenlik kaynakları, İHA’lar tarafından çekilen fotoğrafların, Yunanistan’ın Türkiye’ye yakın adaları silahlandırmaya ve bunların statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olduğunu belirtti.

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ESKİ ARAÇLARIN YERİNE

Atina yıllardır bu adalara asker taşıyor olsa da son sevkıyatlarla ABD’nin hibe ettiği zırhlıları, adalardaki eskileriyle değiştirdiği görüldü. Gelişme Türkiye tarafından, “tansiyonu kimin arttırdığının açık göstergesi” olarak yorumlandı. Buna karşın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis geçen cuma BM kürsüsünden Türkiye’yi “kavgacı” olmakla suçlamıştı.

AKSUNGUR YUNANİSTAN’IN HER ADIMINI İZLİYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) geliştirdiği AKSUNGUR İHA, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de ‘Türkiye’nin gözü’ olarak görev yapıyor. 50 saat, yani iki günden fazla havada kalabilen İHA’lar, Ege’de gayri askeri statüdeki adalardaki faaliyetleri yakından takip ediyor. AKSUNGUR hakkında Hürriyet’e bilgi veren TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, “Sekiz kilometre mesafeden bir kişinin elinde silah mı yoksa sopa mı olduğunu, gece-gündüz demeden ayırt edebiliyor” dedi. Yıldız, “Dalaman’dan kalkıyor tüm Akdeniz’i dolaşıyor, daha sonra Karadeniz’e çıkıyor. Bir kalkışta birden fazla görevi icra edebiliyor. Özellikle Yunanistan’ın silahlandırdığı adalardaki faaliyetleri AKSUNGUR takip edebiliyor. Adalarda gemi, tank, tüfek gibi unsurları tespit edebiliyor” ifadelerini kullandı. Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki İHA’lar NATO görevlerinde de kullanılıyor.

ATİNA SUSKUN

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Atina, Lozan Antlaşması gereği silahsız statüde olması gereken Sisam ve Midilli adalarına zırhlı araç sevkıyatını kanıtlayan fotoğraflar karşısında yorum yapmaktan kaçınırken, Yunan basını Türkiye’yi casuslukla suçladı. Yunan dışişleri kaynakları “Türk medyasındaki haberlere yorum yapmıyoruz” derken, Yunan haber siteleleri ve televizyonları, “Yalan haber”, “Türkler bizi gözetliyor”, “Türk İHA’ları casusluk yapıyor” şeklinde manşetler attı. Yunanistan, 1960’lı yıllardan beri, Lozan’ın yanısıra 1947 Paris Antlaşması’na da aykırı şekilde 23 adadan en az 16’sını silahlandırdı. Adalara silah yığdığını inkar etmeyen Yunanistan, Türkiye’den “tehdit” gördüğü iddiasıyla, BM’nin ilgili kararının 51’nci maddesine dayanarak “meşru müdafaa” için bu yönde adım attığını ileri sürüyor. (Yorgo KIRBAKİ/ATİNA)