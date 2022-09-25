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Son dakika: Almanya Rus gazına alternatifi buldu... İlk imza atıldı!

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#ALMANYA#Doğal Gaz#Enerji Krizi
Son dakika: Almanya Rus gazına alternatifi buldu... İlk imza atıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 16:25

Doğalgaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Almanya bu bağımlılığı azaltmak adına yeni bir hamle yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Almanya arasında doğal gaz ve dizel sevkiyatını içeren bir anlaşma yapıldı. Yapılan resmi açıklama sonrası doğal gazın Almanya'ya ulaşacağı tarih belli oldu.

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Doğal gaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Almanya sert bir kışa hazırlanıyor

Rusya - Ukrayna savaşı ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Sert bir kışa hazırlanan Avrupa'da enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerinden başında gelen Almanya, Rus gazına alternatif arayışlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Ortadoğu turuna çıkan Şansölye Scholz ilk anlaşmaya imza attı.

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Almanya arasında doğal gaz ve dizel sevkiyatını içeren bir anlaşmaya varıldı.

BAE Sanayi Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, bu gelişmeyi, 'dönüm noktası niteliğinde yeni bir anlaşma' olarak nitelendirdi. 

AFP'nin haberinde 'Alman lider, Rus kaynaklarının yerini alacak yeni enerji anlaşmaları imzalama ve Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan enerji krizini hafifletme umuduyla körfez ülkelerini geziyor' ifadesine yer verildi.

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TARİH BELLİ OLDU

Almanya'ya ilk doğal gaz sevkiyatının 2022'nin sonunda başlayacağı açıklandı.

BAE devlet petrol şirketi ADNOC, bu ayın başlarında Almanya'ya ilk doğrudan dizel teslimatını tamamladığını ve 2023'te ayda 250.000 tona kadar dizel tedarik edeceğini açıkladı.

Bloomberg, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Rus gazına alternatif aradığını yazmıştı.

Haberde Şansölye Scholz'un Cumartesi gününden itibaren Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye seyahat edececeği hatırlatılmış ve 'Şansölye muhtemelen bu hafta sonu teslimat sözleşmeleri imzalayacak' denilmişti.

ALMANYA'NIN 2.5 AYLIK GAZI KALDI

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini duyurmuştu.

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#ALMANYA#Doğal Gaz#Enerji Krizi

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