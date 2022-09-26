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İtalya'da Demokrat Parti yenilgiyi kabul etti... Giorgia Meloni İtalya'nın yeni başbakanı oldu!

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#Italya#Giorgia Meloni #Dünya
İtalyada Demokrat Parti yenilgiyi kabul etti... Giorgia Meloni İtalyanın yeni başbakanı oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 07:30

İtalya'da dün yapılan seçimler sona erdi. Sandık çıkış anketlerindeki büyük fark sonrası Demokrat Parti yenilgiyi kabul etti. Seçim öncesinde de favori gösterilen aşırı sağcı ve popülist Meloni İtalya’nın ilk kadın başbakanı oldu. İşte seçimden önce 'Bu İtalya, pazar günü sona eriyor' mesajı ver ülkenin ilk kadın başbakanın seçim sonrası ilk açıklamaları.

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İtalya'nın yeni başbakanı belli oldu. Seçimden önce de favori gösterilen aşırı sağcı ve popülist Meloni İtalya’nın ilk kadın başbakanı oldu.

İtalya’nın resmi kanalı RAI'nın aktardığı sandık çıkış anketlerinde; Meloni liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri partisi yüzde 22 ila 26 oranında oy toplarken, ittifak olunan sağ cephenin toplam oyların yüzde 41 ila 45’ini aldığı ifade edildi.

SKY News'ta yer alan habere göre, sandık çıkış anketlerinde büyük fark sonrası Demokrat Parti yenilgiyi kabul etti.

İtalyada Demokrat Parti yenilgiyi kabul etti... Giorgia Meloni İtalyanın yeni başbakanı oldu

GİORGİA MELONİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İtalyan seçmenlerin bir sonraki hükümeti kurma hakkına açık bir yetki verdiğini belirten Meloni yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

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'Bu ulusu yönetmemiz isteniyorsa, halkı birleştirmek, onları bölenleri değil birleştirenleri yüceltmek amacıyla bunu tüm İtalyanlar için yapacağız. Güveninize ihanet etmeyeceğiz.'

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Meloni'nin başbakanlığıyla İtalya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez en sağ çizgiye kaymış olacak.

İtalyada Demokrat Parti yenilgiyi kabul etti... Giorgia Meloni İtalyanın yeni başbakanı oldu

İSLAM KARŞITI TUTUM

AB başta olmak üzere uluslararası camiayı ürkütmeyecek mesajlar vermeye çalışan Meloni, 1946’da Mussolini rejiminin külleri üzerine kurulan İtalyan Sosyal Hareketi’nin (MSI) amblemi olan İtalyan bayrağı renklerindeki meşaleyi FDI’nin sembolü olarak kullanmayı sürdürüyor.

Demokrasiyi sadece sandıkta oy kullanma düzeyine indirgeyen açıklamaları ile dikkat çeken Meloni, geleneksel aile yapısını ve Hıristiyan kökenleri katı şekilde savunuyor.

Göçmen geçişlerinin engellenmesi için Libya’ya deniz ablukası uygulanmasını öneren Meloni, kürtaja da karşı.

İslam karşıtlığı da Meloni’nin belirgin özelliklerinden. Ülkedeki uyuşturucu satıcıları, hırsızlar, tecavüzcüler ve mafya için sol partileri suçlayan Meloni, 'Bu İtalya, pazar günü sona eriyor' mesajı vermişti.

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#Italya#Giorgia Meloni #Dünya

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