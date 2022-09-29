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MGK’dan Yunanistan mesajı

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#MGK#Yunanistan#Ermenistan
MGK’dan Yunanistan mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 07:00

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Beştepe’deki toplantı 4 saat sürdü. Yüksek Askeri Şura kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu toplantıda ilk kez yer aldı.

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Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Yunanistan’ın son dönemde artan kışkırtıcı eylemlerine dikkat çekilerek özetle şu satırlara yer verildi:

“PKK/KCK-PYD/YPG-SDG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş; çöküş sürecine giren PKK/KCK terör örgütünün yurtiçinde ve yurtdışında tevessül edebileceği eylemlere karşı alınacak ilave tedbirler görüşülmüştür.

AKIL VE MANTIKTAN UZAK

Uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı uygulamalarından vazgeçmeyen Yunanistan’ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri tüm ayrıntılarıyla ele alınmıştır. NATO çerçevesinde icra edilen faaliyetleri dahi sabote edecek ve uluslararası sularda seyreden sivil gemilere ateş açtıracak kadar akıl ve mantıktan uzaklaşan Yunanistan yönetiminin beyhude çabalarına karşı milletimizin hak ve menfaatlerinin muhafazası için uluslararası hukuk çerçevesindeki her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğimiz kuvvetle vurgulanmıştır. Gayriaskerî statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan’ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir. ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı değerlendirilmiş; Doğu Akdeniz’de barış ve dengeyi menfi yönde etkileyecek ve müttefiklik ruhuna da aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.

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ERMENİSTAN’IN SORUMLULUĞU

Ermenistan, Azerbaycan’a yönelik kışkırtıcı eylemleri sebebiyle kınanmış; Ermenistan yönetimine, kendisine sunulan barış fırsatını değerlendirmesi ve tüm ahdi yükümlülüklerini yerine getirmesi sorumluluğu hatırlatılmıştır. Kalıcı barışa ulaşılması için yoğun gayret sarf eden Azerbaycan’a yönelik güçlü destek teyit edilmiştir. Ukrayna’da sürmekte olan savaşın, bir an evvel sonlandırılmasına matuf adımların gecikmeksizin atılması gerektiği belirtilmiştir.”

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#MGK#Yunanistan#Ermenistan

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