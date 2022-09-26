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Yunan Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı: Yunanistan'dan adalardaki ihlallerine son verilmesi istendi

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Büyükelçi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 17:12

Dışişleri'ne çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.

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Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarına zırhlı araç konuşlandırılmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statünün ihya edilmesi istendi.

YUNANİSTAN'DAN ZIRHLI ARAÇ SEVKIYATI

Ege Denizi'nde görev uçuşu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava araçları, Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüsündeki Adalar (GASA) Midilli ve Sisam'a, ABD tarafından hibe edilen zırhlı askeri araçları sevkettiğini ortaya çıkardı.

Skandal sevkiyat eldeki görüntülerde resmi olarak kanıtlanırken, güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları, Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.

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YUNANİSTAN GÖRÜNTÜLER KARŞISINDA NE DİYECEĞİNİ ŞAŞIRDI

Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini 'asla kabul edilemez' olarak yorumlarken Yunanistan söz konusu görüntüler karşısında adeta ne diyeceğini şaşırdı.

CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki, CNN Türk ekranlarında Yunan medyası ve Yunan siyasetçilerin konuya ilişkin yorumlarını şu şekilde aktardı;

"Dışişleri kaynakları ve Yunan haber siteleri 'Türk medyasındaki haberlere yorum yapmıyoruz' demekle yetindiler. Televizyonlar ise zırhlı araç sevkiyatının görüntülerle ortaya çıkmasını birbirinden farklı yaklaşımlarla değerlendirdiler.

Yunan Büyükelçi Dışişlerine çağrıldı: Yunanistandan adalardaki ihlallerine son verilmesi istendi

TELEVİZYONLARDA AKILALMAZ BAŞLIKLAR! TÜRKİYE'YE CASUS SUÇLAMASI

Kimi 'yalan haber', kimi 'Türkler bizi gözetliyor', kimi 'Türkler adaların silahlandırılmasını yeniden gündeme getiriyor' dedi.

Bazı televizyonlar 'Yeni tahrik', 'Türklerden tehlikeli oyun' , 'Türkler hem casusluk yapıyor hem de bu fotoğrafları yayınlıyor', 'Türk İHA'ları casusluk yapıyor' başlıklarını kullandılar.

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23 ADADAN 16'SI SİLAHLANDIRILDI

Yunanistan 1960'lardan beri Lozan'ın yanı sıra 1947 Paris Antlaşması'na da aykırı bir bir biçimde bu anlaşmalarda yer alan 23 adadan en az 16'sını silahlandırdı. Anlaşmalarda ismen belirtilmeyen birçok adada da askeri kuvvet bulunduruyor.

Yunanistan adaları silahlandırdığını inkar etmiyor, Türkiye'den tehdit gördüğü iddiası ile meşru müdafaa hakkını kullanarak adaları silahlandırdığını öne sürüyor."

Gazeteler Türkiye'ye çirkin ve asılsız suçlamalarda bulunurken Yunan siyasetçilerden şimdiye kadar gelen tek bir kelime yok.

2 yıl önce Meis adası için de benzer tartışmaların yaşandığına dikkat çeken Kırbaki, "Sanırım Atina bu konu üzerinde fazla durmadan bu konuyu geçiştirmeye çalışacak. " dedi.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Büyükelçi

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