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Yunanistan’ı bu kez ‘Ufuk’ telaşı sardı

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#Yunanistan#İHA#Atina
Yunanistan’ı bu kez ‘Ufuk’ telaşı sardı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 07:00

Atina’da Türkiye’nin insansız hava araçlarından (İHA) sonra, şimdi de istihbarat gemisi “Ufuk” telaşı başladı.

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Haftalık Yunan Proto Thema gazetesi, Türkiye’nin istihbarat gemisi “Ufuk”un 24 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında orta Ege’de gerçekleştirilen “Argo 22” adlı Yunan-Fransız ortak askeri tatbikatını izlediğini öne sürdü.

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“Türkler, Yunan-Fransız ortak tatbikatı için casus gemisi Ufuk’u ilk kez Ege’ye çıkardılar” ifadesini kullanan gazete, geminin belirli uzaklıktan “Argo 2022’yi izlediğini iddia etti. “Ufuk”un Ege’de görülmesi üzerine Yunan silahlı kuvvetlerinin harekete geçtiğini ve Türk istihbarat gemisini dikkatle izlediklerini de belirten Proto Thema şunları yazdı: “Türk istihbarat gemisi, ‘Sigint’ (Belirli bir hedefin elektronik sinyallerinin toplanması, analizi ve iletişimi ile elde edilen istihbarat) ‘Elint’ (Elektronik sensörlerin kullanımı yoluyla toplanan istihbarat) özelliklerine sahip. Gemideki personelin bir bölümü ise hiç şüphe yok ki, MİT mensupları.”

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