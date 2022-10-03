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‘Kardeş’ ordu ilan ettiler! ABD, Rum güçlerini eğitecek

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#Kıbrıs Rum Yönetimi#ABD#Ordu
‘Kardeş’ ordu ilan ettiler ABD, Rum güçlerini eğitecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 07:00

Kıbrıs Rum yönetimine 1987’den bu yana uyguladığı silah ambargosunu kaldıran ABD yönetimi, bu kez de Rum ordusunu eğitme kararı aldı.

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Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah ambargosunu kaldıran ABD, şimdi de Rum ordusunu eğitme kararı aldı. ABD Savunma Bakanlığı, Rum ordusunu eski Varşova Paktı ülkelerine uyguladığı özel eğitim ve işbirliği programına aldı. ABD, Rum yönetimini New Jersey eyaleti ile eşleştirdi, ‘kardeş’ ilan etti.

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ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

ABD Savunma Bakanlığı, Amerikan ordusu ile ABD eyalet güçleri arasındaki eğitim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan “State partnership” adı verilen askeri programı, 2013’ten bu yana, eski Varşova Paktı ve Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkelerin ordularını eğitme amacıyla kullanıyor. İşbirliği programına alınan ülkeler, Amerikan eyaletlerinden biri ile kardeş ilan edilerek eşleştiriliyor, silahlı güçler arasında eğitim ve tatbikatlar düzenleniyor.

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‘Kardeş’ ordu ilan ettiler ABD, Rum güçlerini eğitecek

RUM BAKAN: ÇOK ÖNEMLİ ADIM

Kıbrıs Rum Yönetimi’ne 1987’den bu yana uyguladığı silah ambargosunu kaldıran ABD Savunma Bakanlığı, Rum yönetimini eyaletler arası askeri işbirliği programına aldıklarını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı uluslararası güvenlik ilişkileri müsteşarı Celeste Wallender önceki gün Rum yönetiminin Washington Büyükelçisi Marios Lysiotis’i ziyaret ederek programın ayrıntıları konusunda bilgi verdi. Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, eğitim ve işbirliği programına alınmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Amerikan ordusu ile stratejik işbirliğini derinleştiren önemli bir adım atıldı. İşbirliğimiz sürekli gelişecek” ifadelerini kullandı.

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SİLAH DENGESİ

Son yıllarda silahlanma çabalarına hız veren Kıbrıs Rum ordusu, envanterindeki Rus yapımı silah sistemlerini Batı ülkelerinin sistemleriyle yenilemeye çalışıyor. Fransa’ya helikopter ve savaş gemileri siparişi veren Rum ordusu, ABD ve İsrail ile de bir dizi askeri anlaşma imzaladı. Rum yönetimi İsrail’den de Türk silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına karşı kullanmak üzere “Demir Kubbe” hava savunma sistemi satın almaya çalışıyor. Türkiye de, ABD’nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından Kıbrıs’ta askeri dengeyi korumak amacıyla KKTC’deki birliklerini takviye etme kararı aldı. Türkiye’nin KKTC’de kolordu seviyesinde kuvveti bulunuyor.

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