Yeraltında hayata tutunma

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Rusya’nın bombaladığı Kiev’de tek başına yaşam zor. Hele bir de yaşlı, engelli veya çocuk sahibiyseniz… Her şeye rağmen hâlâ Kiev’i terk etmeyen siviller, savaş başladığı günden beri zamanlarının çoğunu sığınak olarak kullanılan metrolarda geçiriyor. Yeryüzünden metrelerce derinde, iki tren rayı arasındaki birkaç metrelik beton bekleme peronlarında geçen hayatı öğrenmek için Kiev’deki metroların yolunu tutuyoruz…





GİRİŞTE SIKI KONTROL

Şehrin göbeğindeki bir metro istasyonuna girmek istiyoruz. Kapısında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı istasyonda bizi durduran bir asker nereli olduğumuzu soruyor. Türkiye’den geldiğimizi öğrenince kırık bir Türkçe’yle Kırımlı olduğunu anlatıyor. Ama metro istasyonunun bu durağında fotoğraf çekmenin yasak olduğunu da ekliyor. Biraz ilerledikten sonra başka bir durak buluyoruz. Buraya giren her sivilin üstü didik didik aranıyor. Hatta herkes kimliğini göstermek zorunda kalıyor. Aşağı indiğimizde bu durakta bekleme peronlarının arasında sivillerin uyumak için kendilerine yer yatakları yaptığını görüyoruz.

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HIZLI DUŞ VE ALIŞVERİŞ

Yaklaşık 20-30 kişinin kaldığı bu istasyonda sivil sayısı, geceleri neredeyse iki katına çıkıyor. Birkaç eşyasını yanına alarak metroya sığınanlardan biri de Sasha ve arkadaşı. Savaşın ilk gününden beri geceleri metroda uyuduklarını söyleyen Sasha sözlerine şöyle devam ediyor: “İkinci günden beri buradayız. Evimiz çok uzakta değil. Gündüzleri, kendimizi güvende hissettiğimiz anlarda evimize gidip hızlıca duş alıyoruz. Evde bir kedimiz, bir köpeğimiz var. Onları besledikten sonra tekrar buraya geliyoruz. Gece boyunca haberleri takip ediyoruz. Birbirimize moral veriyoruz.”





İstasyonda kalan sivillerin yemeklerini birbiriyle paylaşarak, evcil hayvanlarıyla oyun oynayarak ve kitap okuyarak bulundukları durumun üstesinden gelmeye çalıştıklarını görüyoruz. Çocuklarla geceleri oyun oynadıklarını söyleyen Anna sözlerine şöyle devam ediyor: “Kiev’de yalnız yaşadığım için komşularımla buraya sığındım. Tam 6 gecedir burada uyuyorum. Gündüzleri markete gidip alışveriş yapıyoruz. Aldıklarımızı birbirimizle paylaşıyoruz. Metro çalışanları da bize yardımcı oluyor. Şu anda burada hiç çocuk yok. Çocuk olunca bu durumun üstesinden gelmeleri için onlarla oyunlar oynuyoruz.”

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SABOTAJCI ALARMI

Kiev’de açık olan metro istasyonlarını bulmaya çalışırken yolda bizi durduran biri nereli olduğumuzu, burada ne yaptığımızı soruyor. Sorgulayıcı bakışlardan sonra telefonundan bir fotoğraf göstererek, “Bu adamı gördünüz mü?” diyor. “Hayır” cevabını verdikten sonra bu adamı neden aradığını soruyoruz. “Bu adam Rusya’ya çalışan bir sabotajcı. Stratejik noktaların fotoğraflarını çekip Rus güçlerine gönderiyor” cevabını alıyoruz. Bu durum Ukrayna askerlerinin yanı sıra sivillerin de şehirde oldukları iddia edilen sabotajcılara karşı teyakkuzda olduğunu gösteriyor…