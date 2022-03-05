Rus ordusu 26 saat kesintisiz bombaladı

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İşgalin başlangıcında Kiev yakınlarındaki Hostomel Havalimanı Rus birliklerinin öncelikli hedefiydi. Buranın ele geçirilmesi halinde Rus askeri uçaklarla başkente taşınabilecekti. Ancak havalimanının Ukrayna güçlerince başarıyla savunulması, Rus birliklerini karadan ağır bir ilerlemeye mahkûm etti. Ülkenin kuzeyi ve doğusundaki cephelerde de istediği başarıyı elde edemeyen Rusya, Ukrayna’yı Karadeniz’den koparmak için güney cephesine ağırlık verdi. Yoğun bombardıman sivil kayıp sayısını arttırırken bazı şehirler şimdiden, savaşın 10 yıldır sürdüğü Suriye kentlerini andırıyor.

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HERSON’DA İLAÇ YOK

- Rusya ordusunun eline geçen ilk büyük şehir olan Herson’da ilaç stokları tükenme noktasında. Bazı eczanelerin Rus birliklerince yağmalandığı belirtiliyor. Belediye Meclisi Sekreteri Galina Luhova’ya göre halk, panik içinde ve “sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmazsa felaket kaçınılmaz”. Herson Belediye Başkanı Ihor Kolykhaiev de özellikle hastaneler ve çok çocuklu ailelere ulaştırılmak üzere acil gıda yardımına ihtiyaç duyduklarını söyledi. Yerel idare, kentte 300 sivilin öldüğünü çoğunun bedeninin tanınmayacak halde olduğunu bildirdi.

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TOP, ROKET, FÜZE

- Güneydeki yerleşimlerin çoğunda iletişim ve ulaşım altyapısı çökmüş durumda. Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Sergei Orlov, kesintisiz 26 saat süren Rus bombardımanı sonucu demiryolu bağlantıları ve köprülerin yıkıldığını, ayrıca su, elektrik ve gıda kaynaklarının kesildiğini söyledi. Orlov, “Top, roket, füze... Tüm silahlarını kullanarak şehrimizi yok ediyorlar” dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konashenkov ise ayrılıkçıların da desteğiyle Mariupol kuşatmasının başarıyla ilerlediğini söyledi. Şehirde yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği tahmin edilirken, devam eden bombardıman nedeniyle sokaklardaki cesetleri toplamak mümkün olmadı.





KARADENİZ’DEN ÇIKARMA

- Odessa Belediye Başkanı Gennady Trukhanov, Karadeniz’den gelmesi beklenen bir Rus çıkarmasına karşı hazırlandıklarını, şehrin her bir metresini savunacaklarını söyledi. Yine güneydeki Zaporijya kenti de Rusya’nın hedefindeydi. Dün burada bulunan Avrupa’nın en büyük nükleer santralına ait yerleşkede çıkan çatışma yürekleri hoplattı.

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KONVOY KİEV YOLUNDA

Başkent Kiev’de dün çok sayıda patlama sesi duyuldu ancak büyük çaplı bir saldırı yaşanmadı. Uydu görüntülerine göre, Kiev’e yaklaşık 30 km mesafedeki Rus konvoyunun bekleyişi sürüyor. Konvoy, son üç günde çok az ilerleme kaydetti. Ülkenin ikinci büyük kenti Harkov ve Chernigiv şiddetli şekilde bombalansa da Ukrayna kontrolünde. Belarus’tan Ukrayna’ya giren Rus güçlerini Kiev’e ulaştıracak otoyol üzerindeki Chernigiv’de, sivil yerleşimlere yönelik önceki günkü bombardıman sonucu 47 kişinin öldüğü açıklandı.

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500 FÜZE ATILDI

Amerikan Pentagon yetkililerine göre Rusya, Ukrayna’ya şu ana kadar 500 füze attı. Bunların çoğu Ukrayna’ya taşınan hareketli bataryalardan ateşlendi. Yaklaşık 160’ının Rusya, 70’inin ise Belarus topraklarından ateşlendiği tespit edildi. Karadeniz’den fırlatılan füze sayısı ise 10 oldu. Üst düzey bir Pentagon yetkilisine göre Rusya, Ukrayna içinde askeri varlığını arttırmayı sürdürüyor. Rus saldırı gücünün yüzde 90’ı şu an Ukrayna topraklarında. Geçen hafta bu oran yüzde 80 olarak hesaplanmıştı.





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SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

DÜN NE OLDU?

* Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya nükleer santralında yerleşkenin duvarına Rus roket mermisi isabet etti, yangın çıktı.

* Ukrayna lideri Zelenski uçuşa yasak bölge çağrısını yineledi. Olası bir nükleer felaketin Çernobil’in altı katı olacağını söyledi.

* Başkent Kiev’de yine patlama sesleri duyuldu. Ancak herhangi bir kayıp rapor edilmedi.

* Kiev’in hemen dışındaki Irpin’de Rus topçusu sivil yerleşimleri hedef aldı, siviller öldü.

* Rusya, Batılı medya kuruluşlarına yasak getirdi, internet sitelerine erişimi engelledi.

* NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna savaşında gelecek günlerin çok daha ölümcül olabileceği uyarısı yaptı.

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* Kremlin tüm Rusları, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e destek vermeye çağırdı.

* Almanya, Ukrayna’dan 18 bin mülteci geldiğini açıkladı. 3 bini Ukraynalı olmasa da eşit muamele gördükleri kaydedildi.

* Belarus lideri Alexander Lukaşenko, iddiaların aksine Belarus ordusunun Ukrayna savaşına dahil olmayacağını söyledi.

* 0Fransız uçak üreticisi ‘Dassault’, Rus müşterilerine iş jeti teslimatını durdurdu.

* Japonya, Ukrayna’ya kurşun geçirmez yelek gibi savunma ekipmanları göndereceğini ancak silah vermeyeceğini açıkladı.

* Putin, tüm ülkeleri Rusya ile normalleşmeye çağırdı. Rusya’nın tansiyonu tırmandırmak istemediğini söyleyen Putin, yalnızca “dostça olmayan tavırlara” karşılık verileceğini söyledi.