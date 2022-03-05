Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Putin'den tehdit gibi açıklamalar! 'Yok edeceğiz...'

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Rusya Ukrayna savaşında bugün 10. güne girilirken bölgedeki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Bu sabah Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alındı. Rusya, Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko'nun çağrılarına cevap vererek, bölgedeki sivillere insani koridor açılması için ateşkesi kabul etti. Tahliyeler Türkiye saati ile saat 12:00'de başladı ancak Ukrayna Rusya'nın ateşkese uymadığını belirterek tahliyeleri durdurdu.



Öte yandan Başkent Kiev bölgesi yakınlarında tespit edilen bir Rus helikopteri Ukrayna ordusu tarafından düşürüldü. Seyir halindeyken vurulan helikopter, alev topuna dönüşerek yere çakıldı.



İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...



16:56 Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle aldığı yaptırım kararlarında adı geçen Aleksey Aleksandrovits Mordaşov ile Gennady Nikolayeviç Timçenko'nun İtalya limanlarında demirli yatlarına dün el kondu. Mordaşov ve Timçenko, Rusya'nın en zengin isimleri arasında yer alıyor.



16:31 Rus ordusu, Ukrayna'nın Bila Tserkva kentindeki yerleşim yerlerini havadan hedef aldı. Evler harabeye döndü.

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PUTİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR: YOK EDECEĞİZ!



16.15 Putin yeni bir açıklama yaptı. Rus lider açıklamada Donbas'taki krizin barışçıl çözümüne Ukrayna'nın engel olduğunu söylerken Rusya'ya uygulanan yaptırımları da 'savaş ilanı' olarak değerlendirdi.



Operasyon kararının kolay alınmadığının altını çizen Putin, 'Ukrayna'nın askeri alt yapısını yok edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirtti. Putin, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hâl uygulama planları olmadığını söyledi.

Putin Ukrayna'daki operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini ve Rusya'nın hedeflerine ulaşacağı zamana kadar devam edeceğini söyledi.





14:56 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra 1,2 milyondan fazla Ukraynalının ülke sınırlarını geçtiği duyuruldu. BM, Rus işgalinden kaçan mülteci sayısının hafta sonu sonuna kadar potansiyel olarak 1,5 milyona ulaşabileceğini söyledi.

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14:40 İngiltere Rusya'da bulunan vatandaşlarına, "Rusya'da varlığınız zorunlu değilse, kalan ticari rotalardan ayrılmayı düşünmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz." uyarısında bulundu.



14:34 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna’nın Rusya saldırıları hakkında yeni bir açıklama yaptı. Saldırıların 10’uncu gününde ‘milli savaş’ın devam ettiğini vurgulayan Zelenski,"Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyebileceğiz. Polonya’dan Romanya’dan ve tüm ülkelerden geri dönün diyebileceğiz çünkü tehlike çok yakında kalmayacak. Şu ana kadar 10 bine yakın Rus askeri öldürüldü. Ruslar tabii ki kaybedecek. Vatanın böyle bir güçlü ve silahsız bir şekilde savunan kişilere karşı kimse duramaz. Ben her Ukraynalı ile gurur duruyorum" dedi.



ZELENSKİ NATO SAVAŞA KATILSIN İSTİYOR

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14:26Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı son dakika açıklamasında "Neo-naziler Avrupalılar tarafından destekleniyor. Müzakereler için Ukrayna tarafından yanıt bekleniyor. Zelenski NATO’nun savaşa girmesini istiyor. Zelenski konuşmak da istemiyor, müzakere istemiyor." ifadelerini kullandı ve ekledi;

Umudumuz bu diyalogların tekrar başlaması. Diyaloğun büyük bir kısmı gerçekleşti. Birçok konuya değinildi ve anlaşmalara varıldı. Fakat bazı başlıklar daha açığa kavuşturulmalı. O yüzden diyalogların devamı önemli. İran kabul ederse biz süreçleri özellikle, dökümanları yürürlüğe koyup devam edebiliriz. Fakat şimdiki sorun Rus Federasyonu’nun gerekçelerine göre anlaşmaların düzeltilmesi"



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14:05 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkesin kalıcı olmasını ve tüm ülkeyi kapsamını istiyoruz" dedi.



TAHLİYELER ERTELENDİ

13:57 Ukrayna'nın Mariupol kentinde güvenlik gerekçesiyle sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla alınan geçici ateşkes kararı ertelendi. Ukrayna, Mariupol tahliyesinin Rus ateşkes ihlalleri nedeniyle ertelendiğini belirtti.



12.45 Ukrayna İçişleri Bakanlığı, insani yardım malzemelerini taşıyan araçların sınırdan geçişlerinin kolaylaştırıldığını duyurdu. Şu ana kadar 834 araç ve 19 otomobilin sınırdan yardım getirdiği ifade edildi.



Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya insani yardım malzemeleri taşıyan araçların sınırdan geçişinin kolaylaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, “İnsani yardım malzemelerini Ukrayna'ya taşıyan araçların geçişi basitleştirildi ve sıra dışı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sınır muhafızları, diğer kontrol servislerinin temsilcileriyle birlikte, insani yardım malzemelerinin kontrol işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir. Böylece, savaşın başlangıcından bu yana, Batı Bölge İdaresi sınır muhafızları, Ukrayna'ya insani yardım taşıyan 834 araç ve 19 otomobilin geçişine izin verdi” denildi.

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12.40 Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü. Kiev bölgesi yakınlarında tespit edilen bir Rus helikopteri Ukrayna ordusu tarafından düşürüldü. Seyir halindeyken vurulan helikopter, alev topuna dönüşerek yere çakıldı. Dumanların yükseldiği helikopterin düşürülme anları ise kameralar tarafından görüntülendi.



12.30 Rusya ve Belarus Dışişleri Bakanları Ukrayna’dan ayrılmak isteyen yabancılar için insani koridor açmayı tartışıyor.

12.15 Litvanya Savunma Bakanlığı’na göre Almanya bu ülkeye hava savunma sistemleri yerleştirecek. Ayrıca ABD de Litvanya’ya ek topçu bataryaları yerleştirecek.

12.00 İngiltere Savunma Bakanlığı’nın olağan istihbarat bilgilendirmesine göre Rusya’nın hava saldırıları son 24 saatte önceki günlere göre azalma kaydetse de Rus güçleri halen ilerliyor.

Bilgilendirmeye göre Rusya Harkov, Çernigiv ve Mariupol şehirlerini elinde tutuyor. Kuzeydoğu şehri Sumi’de ise sokak çatışmaları sürüyor.



11:54 Ukraynalı milletvekili Dmytro Lubinets, Volnovakha şehrinin yaklaşık %90'ının bombalama nedeniyle hasar gördüğünü belirtti ve "Cesetler toplanmadan yerde yatıyor ve barınaklarda saklanan insanların yiyecekleri tükeniyor." dedi.



11:20 Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 66.224 Ukraynalı erkeğin Rusya'nın işgaline karşı mücadeleye yardım etmek için yurt dışından döndüğünü duyurdu.



10:40 Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko insani koridor haberini doğruladı. Tahliyeler Türkiye saati ile saat 12:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak.



Şehir yetkilileri tahliyelere ilişkin yaptıkları açıklamada şehirden ayrılan tüm sürücülere, sivil nüfusun tahliyesine mümkün olduğu kadar katkıda bulunmaları ricada bulunarak, "İnsanları yanınıza alın, araçları mümkün olduğunca doldurun" dedi.

Yapılan duyuruda sivil nüfusun tamamının şehirden çıkmasına izin vermek için tahliyenin birkaç gün süreceğini belirtilirken şehir yetkilileri, özel araçlarla ayrılan sakinlere tahliye yollarından rota dışına çıkmanın "kesinlikle yasak" olduğunu söyledi.

Mesajda, belediye otobüslerinin de şehirdeki üç noktadan insanların ayrılmasına yardımcı olmak için hareket edeceği belirtildi.





09:55 CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu ateşkes kararının detaylarını "Müzakerelerde görüşülen insani koridor kararı Rusya savunma bakanlığında kabul edildi. Yaklaşık 450 bin kişiye ev sahipliği yapan Mariupol, Donbass bölgesindeki sınır bölgesinde yer alıyor. 200 bin sivil oluşturulan insani koridorla tahliye edilecek. Saat 10'dan itibaren insani koridorun açılması planlanıyor. Ateşkes sadece bu bölgeyi kapsıyor. Rusya savunma Bakanlığı'nın bu ateşkesi kabul etmesi sınırlı olsa da önemli." sözleri ile duyurdu.

RUSYA'DAN ATEŞKES KARARI



09:30 Rusya savunma bakanlığı Ukrayna'da ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Rus tarafı bir sessizlik rejimi ilan ediyor ve Mariupol ve Volnovakha'dan sivillerin çıkışı için insani koridorlar açıyor" denildi.



08:00Singapur Rusya'ya uygulayacağı yaptırımların ayrıntılarını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan detaylara göre, belirlenen Rus bankalarına ve kuruluşlarına mali tedbirler uygulanacak. Singapur Güneydoğu Asya'da Rusya'ya yaptırım uygulayan ilk ülke oldu.



07:06Washington Post gazetenin güvenliğini korumak için Rusya'daki muhabirler tarafından üretilen haberlerde artık personel isimlerine yer vermeyeceğini duyurdu.



06:47 ABD'nin Ukrayna'daki Büyükelçiliği, Rus ordusunun Ukrayna'nın Energodar kentindeki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırısını kınadı.



06:16 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üzerine ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçakları ile NATO'nun doğu kanadı üzerinde Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.



MARİUPOL ABLUKAYA ALINDI

06:00 Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alındı. Mariupol belediye başkanı Vadym Boychenko 400.000 kent sakininin bir kısmının güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermek için askeri yardım ve insani bir koridor istedi.



Ukrayna’nın en büyük limanlarından biri olan Mariupol, Kırım ile ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgeleri arasında oluşturulması beklenen bir kara koridoru için stratejik öneme sahip.

Mariupol Belediye başkanı: Önceliğimiz, hayati altyapıyı yeniden kurabilmek, şehre yiyecek ve ilaç getirebilmek için insani bir koridor oluşturabilmek

05:45 ABD'nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rus kuvvetlerinin şu anda Ukrayna'nın en büyük ikinci nükleer tesisine yaklaştığını söyledi ve tehlikenin devam ettiği konusunda uyardı.

05:30 Bloomberg'in aktardığı bilgiye göre göre Samsung, Rusya'ya sevkiyatları askıya alan en son şirket oldu.Şirket ayrıca bölgedeki insani yardım çabalarına 6 milyon dolar bağışta bulunacak.

05:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın diğer çatışmalarda kullandığı acımasız taktikler nedeniyle Ukrayna'daki savaşın muhtemelen siviller için daha da yıkıcı bir hale geleceğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna işgaline devam etmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin artacağına dikkat çekti.

04.15 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'daki Rus işgali devam ederken diğer dünya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere önümüzdeki hafta İngiltere ve Letonya, Almanya ve Polonya'ya ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

03.50 Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve Avrupa Birliği'ne (AB) müfettiş görevlendirme konusunda çağrı yaptı. Shmyhal, "AB, IAEA ve Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği temsilcilerinden oluşan barışı koruma gruplarının, Ukrayna'daki 5 nükleer santralin tümünde güvenliği sağlama çağrısında bulunuyorum. Bu bir dünya güvenliği meselesidir" ifadelerini kullandı.





Kiev yakınlarındaki Bucha kasabası

01.50 Rusya'da "sahte haber" yapanlara hapis cezası öngören yasanın geçmesinin ardından CNN, bu ülkedeki yayınlarını durdurma kararı aldı. Ayrıca Bloomberg de Rusya'daki gazetecilerinin çalışmalarını 'geçici olarak' askıya alacağını açıkladı.

00.40 Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, yaptığı açıklamada NATO'ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye. Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" ifadelerini kullandı.

00.18 Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy Oblastı'na bağlı Trostyanets kenti Rus güçlerinin eline geçti. Ukrayna basınının iddiasına göre; Rus askerleri ambulansların giriş-çıkışını engelliyor. Bölgede yaşayanlar dükkânlar yağmalandığı için yiyecek satın alamıyor. Kentte elektriklerin de kesik olduğu bildirildi.



Bombardımana hazırlık için heykeller korumaya alındı

00.00 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin ile görüşme gibi bir niyeti olmadığını ancak ABD'nin yine de diplomasi kapılarını açık tuttuğunu söyledi.

23.30 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna saldırısına ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası verilebilmesine olanak tanıyan kararnameyi imzaladı.

23.10 Birleşmiş Milletler savaşın başladığı tarihten itibaren Ukrayna'da ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1000'i geçtiğini açıkladı.



23:07 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Mıkolayiv kentinde Rusya’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildi. Tunguska tipi hava savunma sistemleri, Ukraynalılar tarafından ateşe verilirken, yanan araçların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.



23.05

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook ardından Twitter'a erişimin de kısıtlandığını açıkladı.

PUTİN'İN SAĞ KOLU ÖLDÜRÜLDÜ

Batılı yetkililer, birkaç Rus komutanın Ukrayna'daki ilerlemedeki hayal kırıklığı nedeniyle risk aldıktan sonra öldürüldüğünü duyurdu.