Son dakika haberi: Ukrayna'yı işgal eden Rusya içeride de baskıyı artırıyor: Facebook ve Twitter engellendi

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Rusya Ukrayna'da kan dökmeye devam ederken, Rus halkının üzerindeki baskı da giderek artıyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşa ilişkin "sahte bilgi" yayanlara 15 yıla kadar hapis cezası öngören kararnameyi onayladı.

Moskova Yönetimi, halkın bilgi alma hakkını kısıtlamak için hem geleneksel medyanın hem de sosyal medyayı boğmaya çalışıyor.

NOBELLİ GAZETECİ DUYURDU

Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'ne değer görülen gazeteci Dmitri Muratov, yönettiği Novaya Gazeta'nın internet sitesinden Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalini "savaş, saldırı ya da işgal" olarak nitelendiren içerikleri kaldıracaklarını duyurdu.

İnternet sitesinde bir açıklama yayınlayan Muratov bugün itibarıyla Başsavcılık'tan ve Roskomnadzor'dan altı talep aldıklarını açıkladı. Muratov, muhaliflere zulüm edilmesi ve derinleşen ekonomik krizin sonuçları da dahil olmak üzere dürüst haberciliğe devam edeceklerini ifade etti.

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ÖNCE FACEBOOK, ARDINDAN TWITTER

Sosyal medyaya yönelik yasak kararları da peş peşe geldi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ilk olarak sosyal medya devi Facebook'u erişme engelledi. Roskomnadzor akabinde Twitter'a erişimin kısıtlandığını açıkladı.

Öte yandan Amerika’nın Sesi, BBC ve Deutsche Welle gibi Batılı ülkelerin medya kuruluşlarının internet siteleri de Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında yanlış bilgiler yaydığı iddiasıyla engellendi.

AFP muhabiri, Rusya'da Twitter akışının güncellenmediğini duyurdu.

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