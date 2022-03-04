Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika haberi: Zelenski'den AB'ye çağrı: Ukrayna düşerse Avrupa düşer

#Zelenski#Ukrayna#Açıklama

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında işgal sırasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunan Zelenski, AB'ye çağrı yaparak, "Ukrayna düşerse Avrupa düşer. Yaşananları göz ardı etmeyin. Dışarı çıkın ve Ukrayna'yı elinizden geldiğince destekleyin" dedi.

Haberin Devamı

İşte Zelenski'nin açıklamalarından satır başları:

Ülkemizi tam teşeküllü bir işgalden koruyoruz. Bugün askerlerimiz şu anda bazıları ülkemizde görev alıyor, bazıları doktorluk yapıyor, cerrahi operasyon yapıyorlar. Çocukları korumak için çalışıyorlar. Üç dakikalık bir konuşmam var şimdi. Buradaki ilk dakikayı bir saygı duruşuna adamak istiyorum. Hayatını kaybedenleri analım. Askerlerimizi, itfaiye erlerini ve pilot olarak çalışanları, kahramanca mücadele edenleri, ülkelerini koruyanlara adayalım bu saygı duruşunu. Lütfen onların ruhlarını analım, barış içinde yatsınlar.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Putinden dünyaya çağrı: Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirinUkrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Putin'den dünyaya çağrı: Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirinHaberi Görüntüle



Son dakika haberi: Zelenskiden ABye çağrı: Ukrayna düşerse Avrupa düşer



"UKRAYNA DÜŞERSE AVRUPA DÜŞER"

Benim ikinci dakikamda da vatandaşlarımızı anmak istiyorum. Siviller, çocuklar onlarca yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Kendilerini bilmeden ülkemizin egemenliği için hayatlarını kaybetti. Buradaki üçüncü dakikamı da size adamak istiyorum. Avrupa halkına, size çağrı yapıyorum. Lütfen sesini çıkarın, mücadelemize destek olun. Çünkü Ukrayna düşerse Avrupa da düşer. Yaşananları göz ardı etmeyin. Dışarı çıkın ve Ukrayna'yı elinizden geldiğince destekleyin. Ve eğer kazanırsak ki kazanacağımızdan eminim. Bu demokratik dünyanın zaferi olacak. Bu özgürlüğümüzün zaferi olacak. Kazanırsak, Avrupa kadar çiçek açacağız ve onlar da bizimle hiç olmadığı kadar buradan iyi çıkacak. Çok yaşa Ukrayna!

Gözden Kaçmasın

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zelenski#Ukrayna#Açıklama

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş