Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den çok sert açıklama: Nükleer terörizm!

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Ukrayna savaşının 9'uncu gününde Rusya'dan korkunç bir hamle geldi. Çatışmalar Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporijya'ya sıçradı. ABD Başkanı Biden, nükleer santralde çıkan yangınla ilgili Zelenski'yle görüşürken İngiltere, Rusya'nın saldırısı sonrası BMGK'yı acil toplantıya çağırdı. Zelenski ise Rusya'yı nükleer terörizm ile suçladı. İşte dakika Ukrayna savaşında yaşananlar...

07.29 Ukrayna’daki Zaporizhzhya Nükleer Santrali’nde çıkan yangının ardından, Energodar Belediye Başkanı Dmitro Orlov, bölgedeki çatışmanın sonlandığını söyledi.

Ukraynalı yetkililer, çatışma nedeniyle nükleer tesisteki bir binanın üç katında yangın çıktığını açıklamıştı.

07.20 Ukrayna acil servisleri, Zaporizhzhya nükleer santralinin eğitim binasında yerel saatle sabah 6'dan hemen önce bir yangın çıktığını doğruladı.

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07.12 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Zaporizhzhia nükleer santralinde ortaya çıkan 'ciddi durum' nedeniyle Olay ve Acil Durum Merkezini '7/24 tam yanıt moduna' geçirdiğini söyledi.

07.04 Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Ukrayna cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Zaporizhzhia nükleer santralindeki 'korkunç saldırılar' hakkında konuştuğunu doğruladı. Trudeau, 'Rusya'nın bu kabul edilemez saldırıları derhal durdurulmalı' dedi.

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06.47 Rus bombardımanının ardından acil servis ekiplerinin nükleer santrale ulaştığı bildirildi.

İNGİLTERE BMGK'YI TOPLANTIYA ÇAĞIRIYOR

06.11 İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Zaporizhzhia'daki nükleer santralde çıkan yangınla ilgili haberlerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü ve Putin'in 'pervasız davranışlarını' Avrupa'nın güvenliği için bir tehlike olarak nitelendirdi.

Johnson, İngiltere'nin Zaporizhzhia yangını üzerine Acil BM Güvenlik Konseyi'ni 'önümüzdeki birkaç saat içinde' toplantıya çağıracağını söyledi

ZELENSKİ'DEN RUSYA'YA: TARİHE GEÇTİNİZ!

06.04 Zaporizhzhia nükleer santralinde yaşanılanlar ile ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski çok sert ifadeler kullandı.

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Rusya'yı nükleer terörizm ile suçlayan Zelenski, 'Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer istasyonu yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer birimleri bombalıyor. Bunlar termal görüşe sahip tanklar, bu yüzden nereye ateş ettiklerini biliyorlar. Bunun için hazırlandılar' dedi.

'Çernobil kelimesini bilen herkese sesleniyorum' diyen Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

'Küresel bir felaketti. Yüz binlerce insan sonuçlarına karşı savaştı. On binlerce insan tahliye edildi. Rusya bunu tekrarlamak istiyor.'

'Bir patlama olursa hepimizin sonu, Avrupa'nın sonu olur' diyen Zelenski, Rusya'nın dünyada nükleer santral vuran ilk ülke olarak tarihe geçtiğini belirtti.

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05.45 Ukrayna, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki yangının “temel” ekipmanı etkilemediğini, tesis personelinin hafifletici önlemler aldığını söyledi.

05.40 İngiltere, Rusya’nın Ukrayna'daki nükleer santrale saldırısı sonrasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

05.05 Nükleer santralde çıkan yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

BIDEN ZELENKİ İLE GÖRÜŞTÜ

04.45 ABD Başkanı Joe Biden, Zaporizhzhia Nükleer Santrali'ndeki yangınla ilgili bir güncelleme almak için Ukrayna Devlet Başkanı Viladimir Zelenski ile görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Biden, Rusya'yı bölgedeki askeri faaliyetlerini durdurmaya ve itfaiye ekiplerinin bölgeye erişmesine izin vermeye çağırdı.

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Açıklamada, Başkan Biden’ın , ABD Enerji Bakanlığı Nükleer Güvenlik Müsteşarı ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) Yöneticisi ile santraldeki durum hakkında son gelişmeleri konuştuğu belirtildi.

04.40 Ukrayna İçişleri Bakanlığı bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiğini duyururken nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz, Ukraine 24 kanalına bağlanarak radyasyon seviyesinin normal değerde olduğunu duyurdu.

04.35 Ukrayna Acil Durumlar Servisi, yangının Zaporijya Nükleer Santrali'nin dışında eğitim binasında meydana geldiğini, istasyondaki güç ünitelerinden birinin kapatıldığını bildirdi.

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04.30 Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleksandr Starukh, itfaiyecilerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne girmesine izin verildiğini söyledi.

04.25 Zaporijya Nükleer Santrali Sözcüsü Andriy Tuz, tesisteki 6 reaktörden 1'inin çıkan çatışmada isabet aldığını ve yangın çıktığını aktararak, “O reaktör tadilatta ve çalışmıyor ama içinde nükleer yakıt var" dedi.

04.15 Rus ordusunun saldırısının ardından yangın çıkan ve Ukrayna'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini sağlayan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde radyasyon seviyesinde artış tespit edildiği öne sürüldü.

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Çernobil'de kontrolü ele alan Rusya bu santralde de kontrolü ele almak isterken 6 nükleer reaktörün bulunduğu termik santralde yaşananlar tüm Avrupa ve dünyayı tedirgin ediyor. Rusya ve Ukrayna askerlerinn santraldeki çatışalarını milyonlarca kişi yakından takip ediyor.

'ÇERNOBİL'DEN 10 KAT DAHA BÜYÜK OLACAK'

03.45 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ne dört bir yandan ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını ifade ederek, “Patlarsa, Çernobil'den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı” dedi.

Yetkililer su anda idare binada yangın olduğunu açıkladı.

01.40 Rus ordusunun taarruzu altındaki Kiev'de güçlü bir patlama yaşandığı bildiriliyor.

İş insanı İrfan Kırmızı patlamanın ardından CNN TÜRK ekranlarında son durumu anlattı: Patlamanın şiddetiyle evimin camları çatladı.

23.39 Karadeniz'de Odessa açıklarında top mermisi isabet eden ve batan 'HELT' adlı Estonya gemisinin altı mürettebatının kurtarıldığı açıkladı. Ukrayna Parlamentosu'nun Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre; mürettebatın sağlık durumları iyi.

23.35 Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitri Rogozin, Rus yapımı roket motorlarını artık ABD'ye vermeyeceklerini açıkladı,

23.30 SpaceX CEO'su Elon Musk, uyduya dayalı internet hizmeti sunan sistemi Starlink'in kullanılması için Ukrayna'ya kamyon dolusu anten gönderdi. Ancak CNN Business'a konuşan siber güvenlik uzmanları, savaş zamanlarında uydu hizmetlerinin kullanılmasının tehlikeli olduğuna işaret etti. Tarihte devletlerin uydu sinyallerini düşmanların yerini belirlemek ve onları hedef almak için kullandığı biliniyor.