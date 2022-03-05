Ukrayna’dan Edirne’ye bir dostluk hikâyesi

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Kışları Edirne’de yazları Silivri’de kalan Tekcan Ailesi, iki yıl önce yazlıklarının bahçesine yanaşan bir karavanın “Buraya park edebilir miyiz?” sorusuyla Ukraynalı elektrik mühendisi Alex ve ailesiyle tanıştı. Canan Tekcan “Aşağıda boş odamız var, arabada yatmayın” deyince, iki ailenin dostluğu başladı.

SÖZLÜKLE ANLAŞTILAR

İki ailenin ortak konuştuğu bir dil olmasa da sözlük ve beden dili vasıtasıyla anlaştılar. Ukrayna’nın Odessa şehrinde yaşayan Alex ve üç kızı bir gece Tekcan Ailesi’nin evinde konakladıktan sonra teşekkür ederek ülkesine geri döndü. Birbirlerinin telefon numaralarını alan aile bu tarihten sonra bayramlarda ve yıl başlarında sözlük yardımıyla çevirerek birbirlerinin dilinden iyi dilek mesajları yolladı.

‘BURADA BİR EVİNİZ VAR’

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Rusya Ukrayna’ya savaş açtıktan sonra gelişmeleri endişeyle takip eden ve Ukraynalı dostlarını hatırlayan Ömer Tekcan, Alex’e “Kendinizi güvensiz hissederseniz burada bir eviniz var, bunu bilin” mesajı gönderdi. Alex o günleri şöyle anlatıyor: “Biz iki yıl önce ailecek karavanla tatil yapıyorduk ancak eylül ayıydı ve biraz soğuktu. Bahçesine park etmek istediğimiz Canan ve Ömer bizi evine davet etti. Orada dost olduk. Biz de onları Odessa’ya davet ettik. Onları misafir etmek istedik. Ancak işler düşündüğümüz gibi gitmedi. Savaş çıktığında her tarafta bomba sesleri duymaya başladık. Çocuklarımın güvenliğini düşünmek zorundaydım. Annemizi de yanımıza alarak yola koyulduk. Normalde erkeklerin sınırdan çıkmasına izin verilmiyor ancak benim 3 küçük çocuğuma bakmak zorunda olduğum için sınırdan çıkmama izin verildi. Ömer bana Türkiye’de kalabileceğimizi, buranın güvenli olduğunu söyledi. Yine büyük bir misafirperverlikle karşılandık.”

Edirne’deki boş bir evi aileye tahsis eden Canan Tekcan, “Bu insanlar savaştan kaçıp geldiler ancak biz öyle muhtaç haldeler gibi asla görmeyiz” diyor ve devam ediyor:

ARAMIZDAKİ DİL ‘SEVGİ’

“Bizim kültürümüzde bu çok normal bir şey. Elbette savaştan kaçmış insanlara kapılarımızı açacağız. Ben onları evlatlarım gibi görüyorum. Boş bir evimiz vardı, hemen orayı temizledik, internet bağlattık. Onları yerleştirdik. İstedikleri kadar kalacaklar. Aynı dili konuşmuyoruz ama aramızda bir sevgi dili oluştu. Zaten Alex ve eşi benim çocuğum, kızları da torunlarım gibi oldular” diyor.

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ODESSA'DA AĞIRLAYACAĞIZ

Alex, “Ukrayna’da çok acı şeyler yaşanıyor. Bombaların arasından kaçıp buraya geldik. Savaşın bir an önce bitmesini ve evimize, düzenimize dönmek istiyoruz. Eğer her şey normalleşirse, bu sefer Tekcan Ailesi’ni kesin olarak Ukrayna’da misafir etmek istiyoruz” diye konuştu.

SOFRAMIZ BEREKETLENDİ

Edirne ziyaretimiz sırasında Ukraynalı misafirleri şerefine tüm aileye yemek daveti vermekte olan Canan Tekcan, “Biz burada zaten teyzeler, yeğenler hep birlikte yaşıyoruz. Onlarla soframız bereketlendi, onlar bizim dostlarımız” ifadelerini kullandı.