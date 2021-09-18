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Vahşi cinayetin kurbanı Türk

#Cinayet#Muhyettin Aydın#Fransa
Vahşi cinayetin kurbanı Türk
Güven ÖZALP

Fransa’da geçen hafta kayıp ihbarı yapılan Muhyettin Aydın’ın, vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis, Aydın’ı 100 kez bıçaklandıktan sonra betona bağlayarak göle atan katilleri arıyor.

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Fransa'nın batısında yer alan Rennes şehrindeki Apigne göletinde bulunan cesedin 29 yaşındaki Muhyettin Aydın’a ait olduğu belirlendi. Bir süredir kendisinden haber alınamayan Aydın’ın, yüz kadar bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Aydın’ın öldürüldükten sonra ellerinin arkadan bağlanıp beton bir blokla gölete atıldığı tespit edildi. Polis vahşi cinayete ilişkin kapsamlı soruşturma başlattı.

CESET SU YÜZÜNE ÇIKTI

Cinayet, yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Aydın’ın cesedinin geçtiğimiz hafta cuma günü gölde su yüzüne çıkması ve çevrede dolaşanlar tarafından görülmesi üzerine ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonrasında, cesedin Aydın’a ait olduğu teyit edildi. Görgü tanıklarının polise verdiği bilgilere göre Aydın, en son bir kahvede kâğıt oynadıktan sonra saat 23.00 civarında gelen bir telefon sonrasında bulunduğu yerden otomobiliyle ayrıldı. Daha sonra da kendisinden bir daha haber alınamadı.

TÜRK AİLE KAYIPLARA KARIŞTI

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Emniyet yetkilileri soruşturma kapsamında Rennes’de bir dairede inceleme yaptı. Dairede Aydın’ın temasta olduğu düşünülen üç çocuklu bir Türk ailenin yaşadığı ve cesedin bulunmasından birkaç gün önce Türkiye’ye giden aileden o günden beri haber alınmadığı belirtiliyor. Polis, bu aileyle cinayet arasında ne tür bir bağlantı olduğu konusunda henüz açıklama yapmadı.

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#Cinayet#Muhyettin Aydın#Fransa