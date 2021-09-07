Uzaya gidip geldi şimdi de... Jeff Bezos ölümsüzlük arayışında

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Rus girişimci Yuri Milner ile birlikte, ‘hücre yenileme programı’ üzerinde çalışan bir biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor.

Yaşlanmayı durdurmak, ölümsüzlük ve sonsuz bir yaşam üzerine araştırmalar yürüten şirkete, hücrenin önceki bir döneme dönebileceğini ispatlayarak Nobel ödülü kazanan Dr. Shinya Yamanaka danışmanlık veriyor. Şirketin başında ise ABD Ulusal Kanser Enstitüsü eski direktörü Richard Klausner buluyor.

BU İLK YATIRIMI DEĞİL

2021’in başında ABD ve Birleşik Krallık’ta kurulan “Altos Labs” adlı şirket, başta hayvanlarda olmak üzere insanlarda da vücut biyolojik saatini geri çevirmek için hücrenin yeniden programlanma teknolojisini araştırmak üzere kuruldu. 201 milyar dolarlık servetiyle dünyanın zengin insanı olan Jeff Bezos’un da yatırım yaptığı şirket, kısa süre içerisinde 270 milyon dolar topladı.

Bezos daha önce de, yaşlanma karşıtı “Unity Biotechnology” adlı şirkete yatırım yapmıştı. Bu yıl Amazon’daki CEO’luk görevini bırakan Jeff Bezos, temmuz ayında kendi şirketi Blue Origin ile uzaya gerçekleştirilen ilk ticari seferde uzay seyahatine çıkmıştı.

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