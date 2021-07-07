İptal haberi geldi! Kurduğu şirketi bıraktı... Kararla tarihin en zengin kişisi oldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amazon'un, haksız bir şekilde Microsoft'a verildiği iddiasıyla mahkemeye taşıdığı 10 milyar dolarlık Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi (JEDI) ihalesini iptal ettiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Amazon hisselerinde yükseliş meydana geldi.

Geçtiğimiz günlerde de Amazon’daki CEO’luk görevinden ayrılan Jeff Bezos’un serveti, şirket hisselerinin yüzde 4,7 artmasıyla 211 milyar dolara ulaştı.

TARİHTEKİ EN YÜKSEK RAKAM

1994 yılından bu yana CEO olarak görev yaptığı ve kurucusu olduğu Amazon’daki görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Jeff Bezos’un serveti rekor seviyeye ulaştı. Bu, tarihte ulaşılan en yüksek servet olarak biliniyor.

Daha önceki rekor Elon Musk'a aitti ve toplam serveti 210 milyar dolara ulaşmıştı. Pentagon’dan gelen karar sonrası Amazon inc hisseleri bir gün içerisinde yüzde 4,7 yükselirken, Bezos’un serveti 8,4 milyar dolar arttı.

10 MİLYAR DOLARLIK İHALE İPTAL EDİLDİ

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bugün, Savunma Bakanlığı, Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi Bulut ihalesini iptal etti ve sözleşme fesih prosedürlerini başlattı. Bakanlık, değişen gereksinimler, artan bulut iletişimi ve sektördeki ilerlemeler nedeniyle JEDI Bulut projesinin artık ihtiyaçlarını karşılamadığını belirledi." ifadelerine yer verildi. Bakanlığının, Müşterek Muharip Bulut Kabiliyeti adında yeni bir bulut projesi için çok paydaşlı ve süresiz yeni bir ihale başlatacağı ifade edilen açıklamada, Pentagon'un, Microsoft ve Amazon Web Services (AWS) gibi sınırlı sayıda kaynaktan teklif almayı amaçladığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık, ABD merkezli başka herhangi bir hiper ölçekli bulut hizmeti sağlayıcısının Savunma Bakanlığının gereksinimlerini karşılayıp karşılayamayacağını belirlemek için derhal sektörle ilişki kuracak ve pazar araştırmasına devam edecektir. Başka bir sağlayıcının, bakanlığın gereksinimlerini karşılayabileceği değerlendirilirse, oradan da bir teklif alacaktır."

27 YILLIK İŞİNDEN AYRILDI

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketin 27'nci kuruluş yıl dönümünde üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrıldı.

Amazon'un sitesinde, Andy Jassy, şirketin yeni CEO'su olarak yer aldı.

Şirketin kurulduğu 5 Temmuz 1994'ten bu yana CEO olarak görev yapan Jeff Bezos ise yönetim kurulu başkanı oldu. Bezos, bu yılın başında CEO görevinden ayrılacağını duyurmuş, mayıs ayında ise görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e devredeceğini açıklamıştı.

Uzay yolculuğu da dahil diğer projelere odaklanacağını belirten Bezos, haziran ayında sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, kardeşi Mark Bezos ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkacağını duyurmuştu.

EN ZENGİN İLK 10

Jeff Bezos: 211 milyar dolar

Elon Musk: 181 milyar dolar

Bernard Arnault: 169 milyar dolar

Bill Gates: 147 milyar dolar

Mark Zuckerberg: 131 milyar dolar

Larry Page: 115 milyar dolar

Sergey Brin: 111 milyar dolar

Warren Buffett: 101 milyar dolar

Steve Ballmer: 99,8 milyar dolar

Larry Ellison 96,3 milyar dolar

Kaynak: Bloomberg Milyarder Endeksi

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