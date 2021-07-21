Dünyanın en zengini uzaya çıktı

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, dün kendi kurduğu uzay şirketi Blue Origin ile uzaya çıktı. Uzay seyahatinde ünlü milyardere kardeşi Mark Bezos, Somerset Capitals Partner şirketinin CEO’su Joes Deamen’in 18 yaşındaki oğlu Oliver Deamen ve 82 yaşındaki eski kadın pilot Wally Funk eşlik etti. Fırlatma Apollo 11 aracının Ay’a iniş yapışının 52’nci yıldönümünde Teksas’ta gerçekleşti. Uçuşla birlikte Deamen uzaya giden en genç, Funk ise uzaya giden en yaşlı insan unvanını kazandı. Funk, 1960’lı yıllarda kadınları uzaya götürmesi planlanan ancak gerçekleşmeyen bir projede yer almıştı.

‘EN GÜZEL GÜNÜM’

New Shephard adlı tam otomasyon özelliğine sahip uzay aracında yolculara eşlik eden bir test pilotu yer almadı. Bezos ve ekibini taşıyan kapsül 76 km yükseklikte roketten ayrılırken, 106 km irtifaya ulaştı. Bu yükseklikte yolcular yerçekimsiz ortamı tecrübe etti. Uzay kapsülü 11 dakikalık yolculuğunun ardından başarılı bir şekilde iniş yaptı. Bezos ve ekibinin uzay yolculuğu şirketin internet sitesi ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Uçuştan önce verdiği demeçte heyecanlı değil meraklı olduğunu söyleyen Jeff Bezos, kapsüldeyken kontrol merkeziyle kurulan iletişimde “Yaşadığım en güzel gün” ifadesini kullandı.

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