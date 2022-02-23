Ukrayna'dan göç akını! Avrupa ülkeleri hazırlıklara başladı

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan krizin ardından Putin'in Donetsk ve Luhansk’ı resmen tanımasıyla birlikte savaş ihtimali hiç olmadığı kadar fazla... ABD ve NATO üyesi ülkeler Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar açıklamaya devam ederken Ukrayna'da insani boyutta da oldukça büyük bir trajedi yaşanmaya başladı.

Rusya'nın Luhansk ve Donetsk kararı sonrasında Rus ordusunun atacağı adım ve Ukrayna'nın müttefikleriyle birlikte buna vereceği cevap Avrupa'yı da telaşa sürükledi. Rusya'yla ters düştükten sonra büyük bir enerji krizi yaşamanın eşiğine gelen Avrupa ülkeleri, ilerleyen günlerde gerçekleşmesi muhtemel mülteci akınına da çare arıyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda atılacak adımların hazırlığı Polonya, Slovakya, Romanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde çoktan başlatıldı.

Haberin Devamı

Binlerce Doğu Ukraynalı ise Rus işgali korkusuyla çoktan ülkeyi terk etti.

Durumu oldukça 'hareketli' olarak tanımlayan Birleşmiş Milletler Mülteci ajansı şimdilik rakamların çok artmadığını ancak önümüzdeki süreçte 5 milyondan fazla insanın yurdundan olarak mülteci statüsüne geçebileceğini açıkladı.

Ukrayna'nın doğusunda çekilen video görüntülerinde binlerce kişinin trenlere ve birçok başka araca doluşarak ülkeden kaçmaya çalıştığı açıklıkla görülüyor.

EN BÜYÜK HAZIRLIK POLONYA'DA

Polonyalı yetkililer bir milyon mülteci beklediklerini ve bu sebeple oteller, yurtlar ve spor merkezlerinde hazırlıklar yapıldığını duyururken ülkede hali hazırda 2 milyon Ukraynalının yaşadığı biliniyor.

Polonyalı bir belediye başkanı bu ayın başında kendisine, yetki bölgesindeki yerleşim olanaklarının sorulduğunu, kaç kişinin barındırılabileceğiyle ve bunun maliyetiyle ilgili bilgi istendiğini açıkladı.

Slovakya ve Romanya da resmi ağızlardan mülteci akınına hazırlandıklarını açıklayan ülkeler arasında. Slovakya Savunma Bakanı Jaro Nad, çok sayıda mülteciye göre hazırlık yapıldığını açıklarken Romanya İçişleri Bakanı Lucian Bode de 500 bin kişilik bir mülteci sayısı verdi ve 'kontrolsüz bir akış' beklediklerini duyurdu. Bakan 10, 12 ya da 24 saatlik kısa zaman dilinleri içinde kaç tane mülteci kampı kurabileceklerini hesapladıklarını ifade etti ve komşu ülkelerle de bu görüşmelerin yapıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Sıkı bir Putin müttefiki olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ülkesini mülteci akınına karşı hazırlayan liderlerden.

Çekya ise bir yandan mültecileri bir yandan da Rusya'nın kesintiye uğratacağı enerji akışını düşünüyor.





HAZIRLIKLAR TEPKİ TOPLADI

Ancak bu ülkelere dünyadan büyük bir tepki de var. Birçok insan hakları örgütü açıklama yaparak Ukraynalı mültecileri kucaklamayı bekleyen Avrupa ülkelerinin Orta Doğu ve Afrika'dan gelen insanlara kapılarını kapattığını ve kötü muamele yaptığını hatırlattı. Bu eşitsizliğin altını çizen insan hakları örgütleri Polonya'nın Belarus üzerinden ülkeye girmeye çalışan yüzlerce mülteciye yaptığı eziyetin üzerinden daha altı ay bile geçmediğinin altını çizdi.

Haberin Devamı

Dünya çapında sayısız kişi başta Polonya olmak üzere Avrupa ülkelerini ırkçılıkla ve mültecilerin etnik kökenine göre eşitsizlik uygulamakla suçladı.

AVUSTRALYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Avustralya’da Başbakan Scott Morrison, Ukrayna’dan ülkesine gelmek isteyen kişilerin vize başvurularına öncelik verilmesi konusunda göçmenlik dairesine talimat verildiğini söyledi.

Şu anda öğrenci vizeleri, aile vizeleri ve diğer vize türleri de dahil olmak üzere yaklaşık 430 başvurunun olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 38 bin Ukrayna kökenli insan Avustralya'da yaşarken; Başbakan, bin 400 civarında Avustralya vatandaşının da şu anda Ukrayna’da olduğunu söyledi.