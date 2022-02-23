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Rusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isim!

#RUSYA#Yaptırım#Oligark
Rusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isim

Rusya'nın dünkü açıklamalarının ardından Ukrayna krizi yeni bir boyut kazanırken Batı, Putin'i durdurmak için bir dizi yaptırımı acil şekilde devreye soktu. Yaptırımlar enerji ve finans sektörü üzerinde yoğunlaşırken ABD ve NATO müttefiki ülkeler Rusya'ya destek veren milyarderleri yani yeni nesil 'Rus oligarkları' hedef aldı. Listede ise üç isim öne çıkıyor. İşte Putin'in hedefteki üç 'ahbabı'...

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'Putin'in ahbapları' olarak da bilinen üç Rus oligark Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar listesinden en çok ilgi çeken isimler olarak öne çıktı.

Boris Johnson'ın dün açıkladığı yaptırım listesinin üst sıralarında yer alan Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg isimleri Putin'in en yakın müttefikleri olarak adlandırılmakla kalmıyor aynı zamanda da bireysel olarak en zengin Ruslar arasında dikkat çeken kişiler oldukları söyleniyor.

Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg, Putin'in ayrılıkçı Ukrayna cumhuriyetlerini tanıması ve bununla birlikte ortaya çıkabilecek bir işgal ihtimali dahilinde 'bireysel' olarak cezalandırılacak isimlerin en başında gelecek.

Boris Johnson dün verdiği bu isimleri Rusya'ya karşı kurulmuş ilk baraj olarak açıkladı. Yaptırım kararına göre bu isimlerin İngiltere'deki tüm varlıkları dondurulacak, İngiltere içinden hiç kimse bu isimlerle herhangi bir münasebette bulunamayacak ve bu üçlüye İngiltere'ye giriş yasağı gelecek.

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Peki Batılı ülkelerden gelen yaptırımlara aşina olan bu isimler kimmiş gelin yakından bakalım...

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GENNADY TİMCHENKO

Vladimir Putin'in en yakın müttefiki olarak tanımlanan Timchenko aynı zamanda ülkenin en güçlü birkaç figüründen biri olarak kabul ediliyor. Forbes'a göre 69 yaşındaki Gennady Timchenko'nun serveti 23 milyar dolardan fazla. Birçok Rus firmasında hissesi olan oligarkın gaz şirketi Novatek ve petrokimya üreticisi Sibur gibi şirketlerde büyük pay sahibi olduğu biliniyor.

Bunların dışında Volga adındaki bir özel yatırım firmasının da sahibi olan yasaklı isim enerji, nakliye ve altyapı sektörlerindeki yatırmalarıyla öne çıkıyor. Timchenko aynı zamanda Rusya'nın ulusal hokey liginin ve SKA Saint-Petersburg Hokey takımının da başkanlığını yapıyor.

Putin ve Timchenko'nun dostluğunun 1990'lı yılların başına dayandığı ve Putin henüz yıldız parlayan genç bir siyasetçiyken ve Timchenko da St. Petersburg'da bir petrol tüccarıyken başladığı biliniyor.

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Timchenko, İsveç merkezli bir firma olan Gunvor'un ortağı ve Rus petrolünün ticaretini yaparak milyarlarca dolarlık ihracat geliri elde ediyor.

Rusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isim
Gennady Timchenko

Boris Jonhson'ın yaptırım kararı açıkladığı ve ülkenin 5 büyük bankasından biri olan Rossiya'nın da en büyük hissedarı bu isim...

Yaptırım açıklamasında yer alan ifade ise şöyle:  

"Gennady Timchenko'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını yok sayan ve tehdit eden eylemlerle ilgi olduğu tespit edilmiştir."

Gennady Timchenko ise bu karara pek de şaşırmamış olmalı zira ismi ABD'nin 2014 yılında açıkladığı yaptırım listesinde de en üst sıralarda yer alıyordu...

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BORİS ROTENBERG

Boris Rotenberg ismi de yaptırım kararını duyanlar için yabancı değil. Putin'in çocukluk arkadaşı olan isim kardeşi  Arkady Rotenberg ile birlikte SMP adlı bankanın sahibi. Üstelik bununla da kalmayıp Putin'in judo partneri. İkilinin sık sık buz hokeyi oynadığı da bilinen bir gerçek.

Forbes'a göre Boris Rotenberg'in net serveti bir milyar 200 milyon dolar

İngiltere hükümeti bu ismi 'Putin'le sıkı kişisel bağları olan ve öne çıkan bir Rus iş insanı' olarak tanımlıyor. Rotenberg'in SMP bankası yoluyla Rus devletini destekleyerek servetini büyüttüğünün de altı çizilmiş durumda.

Boris Rotenberg de yaptırımlardan payını almış ve bu duruma alışkın bir figür. Rotenberg 2014'te ABD'nin açıkladığı listeye 'Putin ile olan özel bağı' sayesinde girmeyi başarmıştı.

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Rusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isim
Boris Rotenberg

ABD Hazinesi'ne göre Putin Rotenberg'i Gazprom anlaşmaları ve Soçi Olimpiyatları'yla ilgili anlaşmalar sebebiyle milyarlarca dolarla 'ödüllendirdi'. Boris Rotenberg'in oğlu Roman'ın adı ise SKA St Petersburg hokey takımının başına getirildiğinde duyuldu. Oysa Roman'ın ne sahada oyuncu olarak ne de antrenör olarak hiçbir hokey deneyimi yoktu...

Rotenberg'in kendi adını verdiği küçük oğlu Boris'in adı da Dinamo Moskova futbol takımı için savunma oyuncusu olduğu 2011-2016 yılları arasında duyulmuş ve sadece babası takımın başkanı olduğu için oynatıldığı iddiaları çok konuşulmuştu.

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IGOR ROTENBERG

48 yaşındaki Igor Rotenberg, milyarder oligark ve Putin'in en yakın dostu Arkady Rotenberg'in oğlu. Ve listedeki diğer Rotenberg olan Boris'in yeğeni.

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Gazprom Bureniye adındaki sondaj şirketinin sahibi olan Igor, Forbes'a göre bir milyar dolardan fazla bir servetin de sahibi.

2014 yılındaki ABD yaptırımlarından sonra Igor, babası Arkady Rotenberg'in bazı yatırımlardaki hisselerini satın almasıyla gündeme gelmişti.

İngiliz hükümeti onu da 'Rusya Devlet Başkanı Putin'le yakın ailesel ilişkideki bir iş insanı' olarak tanımlamış. 

Rusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isim
Putin ve Igor Rotenberg'in babası Arkady Rotenberg

Ulusal Telematic Sistemleri şirketinin yönetim kurulunda yer alan Igor Rotenberg RT-Invest Nakliye Sistemleri'nin de hissedarı. Bu şirket ise Rus hükümeti için stratejik önemde addediliyor.

Üç kişilik kritik yaptırım listesinin en gizemli ismi olan Igor Rotenberg adeta bir hayalet. Igor'un babası ve amcasının aksine neredeyse Putin ya da başka görevlilerle çekilmiş hiç fotoğrafının olmaması, eşinin dahi isminin hiçbir kaynakta yer almamasıyla dikkat çekiyor.

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