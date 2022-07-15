Ukrayna savaşında son durum: Rus ilerleyişi sürüyor... İşte sıradaki hedef

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmıştı.

Neredeyse tüm gücü ile bölgeye saldıran Rusya kritik bir kenti daha ele geçirmiş, Ukrayna'nın 'son kale' olarak tanımladığı Lysychansk'ı ele geçiren Rusya, Luhansk'ta kontrolü sağlamıştı.

SAVAŞIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Ukrayna ordusu ise Donbas’ın ikinci parçası olan Donetsk için savunmaya hazırlanıyor.

Ukrayna tüm gücü ile bölgeyi savunmaya devam ederken İngiltere'den dikkat çeken bir haber geldi.

Rus askerleri Mariupol'de mayın temizliği yapıyor... (Fotoğraf: AFP)

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İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus yanlısı ayrılıkçıların, güçlerinin Siversk'in eteklerine girdiğine dair iddialarının doğrulanmadığının altını çizdi.

Yayınlanan istihbarat raporunda Siversk'in güvenliği sağlandıktan sonra Bakhmut'un büyük olasılıkla bir sonraki hedef olacağını bilgisine yer verildi.

PUTİN NEDEN DONBAS'I KONTROL ETMEK İSTİYOR?

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna'nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu.

24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi.

Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi...

Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri Donbas adlı alanı oluşturuyor. Savaştan önce Rusya lideri Vladimir Putin Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımıştı.

Rusya'nın "kuklası" durumundaki Luhansk bölgesi lideri, daha şimdiden "ileride yapılacak bir referandumdan" bahsetmeye başladı.

Elbette ki şu an savaşın devam ettiği bir bölgede referandumdan ya da herhangi bir oylamadan bahsetmek bir hayli garip görünüyor.

UKRAYNA'DAN 'DEVLET SIRRI' AÇIKLAMASI

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında iki tarafta kayıplar verirken, Ukrayna Savunma Bakan Yardımısı Anna Malyar, Ukrayna'nın resmi kayıpları hakkında açıklama yaptı.

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Askeri kayıpların olağanüstü hal durumunun sona erene kadar devlet sırrı olarak kalacağını söyleyen Malyar şu ifadeleri kullandı;

'Kayıpların sayısı sıkıyönetim döneminde devlet sırrıdır. Bu askeri çıkarlar, düşmanın bu sayıları bilmemesi ve kendi amaçları için kullanmamasından kaynaklıdır.'

Ukrayna'daki bazı kuruluşların bu rakamları öğrenmeye çalıştığını ancak bunun sakıncaları olduğunu belirten Malyar, 'Bu rakamları kamuoyundan sakladığını düşünerek bu rakamları alenen araştırmaya çalışan vatandaşlara ve kamu inisiyatiflerine sesleniyoruz. Düşman için çalışmayın ve sıkıyönetim bitene kadar bu rakamları açıklamayın' dedi.