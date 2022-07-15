Rusya şartlarını tek tek açıkladı... Ukrayna'dan net mesaj

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Savaşın ilk gününden itibaren ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya kenti kuşatmış ancak ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Ukrayna'nın doğusuna çevirmişti.

Dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam eden Donbas'taki ilerleyişi süren Rusya barış görüşmelerine başlamak için şartlarını açıkladı.

İŞTE RUSYA'NIN 3 ŞARTI

usya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna’nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğini belirtti.

Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizdi.

Rus Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ve Luhansk’taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.

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Ukrayna askerleri Harkiv'de ABD tarafından tedarik edilen M777 ile Rus mevzilerine ateş açıyor... (Fotoğraf: AP)

Haberde Rudenko'nun şu açıklamasına yer verildi;

'Anlaşma, Ukrayna’nın tarafsız ve nükleersiz statüsünü geçerli kılmalu ve Kırım ile Donetsk ve Luhanks Halk Cumhuriyetlerinin statüleri dâhil mevcut toprak gerçekliklerini kabul etmeli.'

KULEBA UKRAYNA'NIN HEDEFİNİ AÇIKLADI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba herhangi bir barış anlaşmasının bir parçası olarak Rusya'ya toprak vermeyi reddetti ve Moskova ile Kiev arasında herhangi bir barış görüşmesinin yapılmadığını söyledi.

Kuleba, 'Ukrayna'nın bu savaştaki amacı, topraklarımızı kurtarmak, toprak bütünlüğümüzü yeniden kurmak ve Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde tam egemenliği sağlamaktır' dedi.

Rudenko, Kuleba'nın bu açıklamasının ardından Rusya'nın şartlarını açıkladı. Bu nedenle açıklama Kuleba'ya yanıt olarak yorumlandı.

Ukrayna heyetinin başkanı David Arakhamia, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin Ağustos sonunda yeniden başlayabileceğini söylemişti.

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Ukraynalı bir asker cephe hattında nöbet tutuyor... (Fotoğraf: AFP)

'İSTANBUL'DA ÖNERİLENE BENZER BİR SİYASİ ANLAŞMA DÜŞÜNEBİLİRİZ'

Rus birliklerinin 24 Şubat'tan önceki konumlarına dönmeleri durumunda Rusya ile asgari bir anlaşma yapılabileceğini ifade eden Arakhamia sözlerine şöyle devam etmişti;

'İstanbul'da önerilene benzer bir siyasi anlaşma düşünebiliriz. Örneğin Kırım meselesine birkaç yıl değinmeyecektik. Bunu askeri olarak değil, diplomatik olarak yapardık.'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak tarafından Mayıs ayında yapılan açıklamada, Rusya ile müzakere görüşmelerinin askıya alındığı duyurulmuştu.

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Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, iki ülke arasındaki müzakere görüşmelerinin Rusya’nın durumundan dolayı gerçekleşmediğini açıklamıştı.