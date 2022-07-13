Ukrayna karşı saldırı başlattı... Zelenski'den Rusya'ya flaş çağrı

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmıştı.

Neredeyse tüm gücü ile bölgeye saldıran Rusya kritik bir kenti daha ele geçirmiş, Ukrayna'nın 'son kale' olarak tanımladığı Lysychansk'ı ele geçiren Rusya, Luhansk'ta kontrolü sağlamıştı.

UKRAYNA ORDUSU HEDEFİNİ AÇIKLADI

Doğuda Rus birliklerine karşı direnişi sürdüren Ukrayna ordusu ülkenin güneyinde bir karşı saldırıya imza attı.

Ukrayna ordusu, ülkenin güneyindeki Herson bölgesinin bazı kısımlarına yönelik karşı saldırı başlattığını söyledi.

Açıklamada Nova Kakhovka şehrinde bir silah deposunun hedef alındığı bilgisine de yer verildi.

Bir Rus askeri Severodonetsk'te hasar gören binaların arasında devriye geziyor... (Fotoğraf: AFP)

Haberin Devamı

ZELENSKİ'DEN SERT SÖZLER

Rus güçlerine Ukrayna topraklarını terk edin çağrısını yineleyen Zelenski, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rus askerlerinin Ukrayna topraklarının hiçbir yerinde güvende olmadıklarını belirten Ukrayna lideri, Rus ordusunun yenilgiyi kabul edemeyecek kadar korkak olduğunu söyledi.

Zelenski, 'Artık burada, topraklarımızda ne yaptıklarına dair stratejik güçleri, karakterleri veya anlayışları yok' dedi.

Ukrayna lideri Rusya'yı bu durumu kabul etmeye çağırdı.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Ukrayna aylardır süren savaşta 40 bine yakın Rus askerinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

Ukrayna askerleri, Harkiv yakınlarındaki cephe hattında devriye geziyor... (Fotoğraf: AP)

Haberin Devamı

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Ukrayna ordusu Salı günü, güney Herson bölgesindeki Nova Kakhovka yakınlarında bir Rus mühimmat deposunu yok ettiğini ve 200 askerin füze saldırısıyla öldürüldüğünü iddia etti.

Ukrayna ordusu yaptığı açıklamada saldırıda bir Rus generalin de öldürüldüğü bilgisine yer verdi.