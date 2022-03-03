Ukrayna - Rusya savaşında kilit kent Mariupol'de çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor

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Rusya ve ukrayna arasında süren sıcak savaş sadece bir haftada sayısız insanın canına mal olurken yaralanan ya da ülkesinden ayrılmak zorunda kalan milyonlardan bahsedilmeye başlandı. Savaşın yarattığı yıkımın boyutu her geçen gün büyürken Ruslar stratejik olarak önemli buldukları kentlere daha şiddetli saldırılarda bulunuyor. Bu kentlerin başında da liman kenti Mariupol var...

Çatışmaların başladığı ilk günden beri saldırı alında olan kentte günlerdir marketlerde ürünler tükenirken, banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Yerleşim yerlerine yönelik saldırılar nedeniyle ise kent adeta hayalet şehre döndü.

Peki bu kent neden bu kadar önemli? Uzmanlar Rusya'nın güneyde Kırım'dan yukarı, kuzeyde de Donbas'dan aşağı doğru ilerleyen güçlerini birleştirerek Ukrayna'nın Azak Denizi'yle kıyısını kesmeye çalıştığı ve kentin bu sebepten bir an önce ele geçirilerek tamamen kontrol altına alınmak istendiğini düşünüyor.

Kentte bombalanmış bir sivil yerleşim binası

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LENİNGRAD BENZETMESİ

Günlerdir ağır top ateşi altında olan şehirde yaşananlar Ukraynalı yetkililerin yaşananları 'Leningrad Kuşatmasına' benzetmesine yol açtı. Mariupol'de elektriğin kesildiği ve kente su verilemediğini bildiren yetkililere göre kent artık bir 'hayalet şehre' dönüşmüş durumda.

Mariupol'de Rus güçlerinin kasten sivil altyapıyı hedef aldığı ve kentten tahliyelerin de engellendiği savunulurken, "Gıda tedarikini kesiyorlar, bizi tıpkı eski Leningrad'da olduğu gibi ablukaya alıyorlar" yorumları yapıldı.

Kentte yaşananlardan sonra Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi Anton Herashçenko da, bir açıklama yapmış ve "Rus işgalciler burayı kuşatma altındaki Leningrad'a dönüştürmek istiyor" demişti.

Doğum hastaneleri yaralılara acil müdahale için kullanılıyor

Rusya'nın ilk saldırdığı kentlerden biri olan Mariupol, bu sabah İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre henüz Ukrayna'nın kontrolünde. Aynı istihbarat bilgisi çok ağır yaralar alsa da Harkov ve Çernihiv kenti için de geçerli.

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Belediye Başkan Yardımcısı Sergiy Orlov, "15 ana enerji hattımız vardı ve şimdi hiçbiri çalışmıyor. Mariupol hala Ukrayna'nın kontrolünde. Ancak sokaklarda çatışmalar var ve insani bir krizin eşiğindeyiz" dedi. Orlov'un açıklamalarında kentte sadece doğal gaz hattının çalıştığı bilgisi de yer alıyor. BÖLGEDEN ACI FOTOĞRAFLAR GELİYOR

400 bin nüfuslu Mariupol'de şu an için ölü sayısı tam olarak bilinmese de bölgeden gelen haberlere göre yüzden fazla insanın hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor. Şehirde bulunan hastanelerden ve çatışma alanların gelen fotoğraflar ise büyük bir acıyı ve çaresizliği gözler önüne seriyor. Sağlık çalışanlarının yaralılara müdahale etmekte zorlandığı görülürken sivil kayıpların sayısının fazlalığı da gözlerden kaçmıyor.

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Henüz sadece 15-16 yaşlarında olduğu söylenen Iliya adlı bir gencin isabet eden şaparnellerle yaralanınca bir arabayla hastaneye yetiştirildiği ancak sonrasında hayatını kaybedince babasının sedyedeki ölü oğlunun başında ağladığı fotoğraflar bakanın yüreğini yakacak cinsten.