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Savunma Bakanlığı, Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamını açıkladı

#Rusya#Ukrayna#Tank
Savunma Bakanlığı, Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin 'Zafer ve Görev tamamlanacak' anlamlarına geldiğini duyurdu.

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Rusya'nın Ukrayna’da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.

Savunma Bakanlığı, Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamını açıkladı

Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre ‘Z’ harfi ‘Zafer, ‘V’ harfi ise ‘Görev tamamlanacak’ anlamını taşıyor.
Savunma Bakanlığı, Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamını açıkladı

Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, ‘V’ harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.

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