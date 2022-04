Twitter’ın satılmasına en çok onlar sevindi… Geri dönmek için gün sayıyorlar!

2020’nin sonlarında FBI Direktörü Christopher Wray ve Dr. Anthony Fauci'nin kafalarının kesilmesi gerektiğini önerdiler… 6 Ocak 2022’de gerçekleşen ve ABD’yi derinden sarsan kanlı Kongre baskınının arkasında onlar vardı. Aşı karşıtlığı, düz dünyacılık, akla hayale gelmeyecek komplo teorileri…

Aşırı sağcı ABD’li gruplar ve QAnon üyesi komplo teorisyenleri Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınmasına en çok sevinen grupların başını çekiyor. Hatta koronavirüs salgının dünyayı sarmasıyla birlikte yavaş yavaş sosyal medya platformlarındaki hesapları ceza yiyen ve hatta silinen bu ekipler şimdilerde Twitter’a geri dönecekleri günü bekliyorlar.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİ BAŞLADI

Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağı açıklandı. Bu durumsa önde gelen aşırı sağcı seslerin, Musk'ın yasaklanmış kullanıcıları yeniden siteye sokacağı inancıyla şimdiden kutlamalar yapmasına neden oldu.

Twitter'ın San Francisco, California'da bulunan şirket binası

Aşırı sağcı influencer'lar ve QAnon takipçileri, Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağının açıklanmasının ardından sevinç gösterileri yapıyor. Tesla ve SpaceX CEO'sunun platformda "ifade özgürlüğüne" öncelik verme vaadi, daha önce yasaklanmış hesapların eski haline getirilebileceğinin ve en sevdikleri komploların yeniden dolaşıma girecek olmasının bir işareti olarak kabul edildi.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey platformu Elon Musk'ın satın almasından dolayı mutlu olduğunu açıkladı

Musk, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital bir kent meydanıdır" dedi, ancak milyarderin Twitter'ın içerik moderasyon politikalarında ne gibi değişiklikler yapmayı planladığına dair henüz somut bir ayrıntı yok.

TRUMP GERİ GELECEK Mİ?

Bazı sağcı figürler, Musk'ın, ABD’deki 6 Ocak 2021 Kongre ayaklanmasının ardından 2021'in başlarında platformdan yasaklanan eski Başkan Donald Trump'ı geri getireceği yönünde spekülasyonlar yapıyor.

Bu arada Trump, pazartesi günü Fox News'e verdiği demeçte, eski haline getirilirse Twitter'a geri dönmeyeceğini ve bunun yerine mesajları yaymak için Truth Social platformunu kullanacağını söylemişti.

Musk'ın Twitter'ı ele geçirmesini kutlayan aşırı sağcı seslerin ve komplocuların çoğu, daha önce yanlış bilgi veya aşırılık yanlısı görüşleri yayma politikalarını ihlal ettiği için platform tarafından yasaklanmıştı.

Bu kişi ve grupların çoğunluğu şimdi Gab, Rumble ve Telegram gibi daha serbest platformlar etrafında toplanıyor veya bağımsız bültenler ve podcast'ler kuruyor, ancak Twitter'ın sağladığı ana akım görünürlüğüne hâlâ sahip değiller.

AŞIRI SAĞCILAR BAŞI ÇEKİYOR

Musk'ı kutlayan aşırı sağcılar arasında, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik silah araştırmalarını finanse ettiği temelsiz teorinin yayılmasında büyük rol oynayan ve "BioClandestine" olarak bilinen komplocu Jacob Creech de var. Creech, 60.000 takipçili Telegram kanalında "Bugün büyük bir kutlama için sebebimiz var!" yazdı.

Jordan Sather ve Kongre adayı Ron Watkins gibi QAnon’cular da Musk'ı desteklemek için Telegram takipçilerine mesajlar yazdı. 2021'in başlarında Twitter, Kongre baskınının ardından dünyaya zarar verebilecek yayınlara yönelik 70.000'den fazla hesabı yasaklamıştı.

QAnon’cular Kongre baskınına damga vurmuş, bunun gibi fotoğraflar da yaşananların simgesi haline gelmişti

QAnon’cular "Trump ve Musk'ın dünyaya gerçeği sağlamak için bir araya geldiğini" iddia etti.

Telegram'da 45.000'den fazla takipçisi ve olan beyaz üstünlüğüne inanan milliyetçiler Nicholas Fuentes ve Vincent James Foxx da haberi alkışladı ve daha önce yasaklanmış hesapların Musk tarafından yönetilen bir Twitter tarafından eski haline getirileceğini iddia etti.

Aşırı sağcı One America News Network'ün CEO'su Robert Herring ve asılsız komplo teorileri yayma geçmişine sahip olan Temsilci Meclis üyesi Marjorie Taylor Greene, Musk'ı desteklemek için tweet attı. Twitter birkaç gündür ünlü isimlerin ve siyasetçilerin benzer paylaşımlarıyla dolu

LİSTELER YAYINLIYORLAR

Kişisel sayfası daha önce yasaklanmış ancak resmi hesabı yasaklanmamış olan Greene, Trump, Milo Yiannopoulos ve komplo teorisyeni Alex Jones da dahil olmak üzere hesaplarının geri verilmesini istediği isimlerin bir listesini yayınladı.

Eski QAnon’cu Liz Wheeler ve diğer muhafazakarlar, Musk'ın Twitter'ın algoritmasının bir şekilde solcuları teşvik etmek için tasarlandığını ortaya çıkaracağına dair asılsız iddiaları yaymaya başladılar.

Bring back President Trump.



Bring back my personal account.



Bring back Dr. Robert Malone.



Bring back Alex Jones.



Bring back Milo Yiannopoulos.



Bring back the cancelled nation.



Bring back freedom of speech.



Bring back America! 🇺🇸